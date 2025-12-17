В ЕС захотели обойти вето Венгрии ради совместных заимствований для Киева

Снова воспользоваться чрезвычайными полномочиями Еврокомиссии предложила глава ЕЦБ Кристин Лагард, говорят источники ANSA и Euractiv. Тот же вариант предлагает Бельгия, которая против использования активов России для помощи Киеву

Кристин Лагард (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

ЕС мог бы вновь применить чрезвычайные полномочия Еврокомиссии, как это уже произошло в случае с бессрочной заморозкой российских активов, ради принятия решения о совместных заимствованиях для финансирования Украины, что сейчас требует единогласного одобрения стран — членов союза. С таким предложением выступила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщают ANSA и Euractiv со ссылкой на источники.

Рассмотреть такой шаг также предложила Бельгия, которая выступает против другого варианта финансирования Киева — за счет выдачи «репарационного кредита» с использованием российских активов, говорят четыре дипломатических источника Euractiv. Москва предупреждала, что в случае использования активов России последует ответ. ЦБ уже подал иск на 18 трлн руб. к депозитарию Euroclear, где хранится большая часть активов России.

Юридическая служба Евросоюза исключила возможность применения чрезвычайных полномочий для совместных заимствований во время встречи послов стран ЕС 16 декабря, сказали два источника. Еще один собеседник издания отметил, что общие долговые обязательства технически можно одобрить без единогласного решения, если они не будут обеспечены бюджетными средствами ЕС.

Финансовые потребности Украины в 2026–2027 годах превышают €137 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что ЕС должен в ближайшие дни определиться с вариантом финансирования Украины — будет оно осуществляться через совместный долг или за счет использования замороженных российских активов. Против первого варианта выступает Германия, против второго — Бельгия и еще несколько стран, включая Италию. Венгрия отвергает оба варианта.

Чрезвычайные полномочия Еврокомиссии, которые ЕС применил для бессрочной заморозки российских активов, предусмотрены ст. 122 договора о функционировании Евросоюза. Этот механизм уже использовался для реагирования на долговой кризис еврозоны и пандемию COVID-19, но никогда не применялся в вопросах, связанных с политикой безопасности, решения по которым должны приниматься странами ЕС единогласно, поясняла Financial Times. Источники издания указывали, что применение чрезвычайных полномочий вызвало разногласия среди юристов ЕС и почти наверняка создаст юридические проблемы.