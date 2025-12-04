FT узнала о сомнениях в Европе из-за плана использования активов России

Опрошенные FT чиновники усомнились в успешности предложенного Еврокомиссией плана использования российских активов. Один из собеседников назвал инициативу «безумием». Москва предупреждала, что не оставит такие действия без ответа

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Представленные Еврокомиссией предложения об использовании замороженных резервов России для кредита стали самым смелым планом по поддержке Украины, пишет Financial Times. По мнению источников издания из числа европейских дипломатов, такая смелость свидетельствует о слабеющей готовности стран ЕС продолжать финансировать Киев из национальных бюджетов.

«Если вы спросите меня, едем ли мы прямо в стену, то ответ будет «да», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

FT отмечает, что предложение, обнародованное накануне, опирается на полномочия, предусмотренные для стихийных бедствий, с целью бессрочной иммобилизации суверенных активов России. Таким образом, Еврокомиссия нашла способ обойти любые угрозы вето со стороны таких политиков, как премьер Венгрии Виктор Орбан, а вместе с ним и принцип единогласия в области внешней политики, который существует с момента подписания Римского договора, учредившего Европейское экономическое сообщество в 1957 году.

«Это невероятно сложно по ряду юридических пунктов. Но это настолько важно, что, я думаю, они будут настаивать. Они это сделают, потому что война», — прокомментировал бывший генеральный директор Юридической службы Совета ЕС Жан-Клод Пирис.

Принятие предложения об использовании замороженных резервов России, которое, по словам источников, вызвало разногласия среди юристов ЕС, почти наверняка создаст юридические проблемы, пишет FT. «Конечно, это будет оспорено, никто не питает никаких иллюзий. Это, безусловно, будет оспорено в суде, и его вполне можно выиграть. Ситуация выглядит не очень хорошо, но других вариантов не осталось», — заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Правовой механизм, который лежит в основе предложения Еврокомиссии, использовался для реагирования на долговой кризис еврозоны и пандемию COVID-19, но никогда не применялся в вопросах, связанных с политикой безопасности, решения по которым должны приниматься странами ЕС единогласно, отмечает газета. «Это безумие, и я не понимаю, почему они считают, что это может сойти с рук. Неясно, одобрят ли его государства-члены, но такой прецедент может иметь далеко идущие последствия», — отметил один из собеседников FT.

Еврокомиссия официально предложила странам ЕС два варианта финансирования Украины на предстоящие годы: привлечение заемных средств на финансовом рынке под гарантии общеевропейского бюджета и выдача «репарационного кредита» из замороженных российских активов. Максимальная сумма кредита — €210 млрд, средства будут выделяться до конца 2030 года. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение может быть принято квалифицированным большинством, то есть за него будет достаточно проголосовать 15 из 27 стран ЕС. По информации Politico, лидеры ЕС обсудят вопрос 18 декабря.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. В конце ноября Госдума обратилась к правительству и призвала разработать ответные меры на случай изъятия ЕС российских замороженных активов. В Минфине отмечали, что такой проект у них уже готов.