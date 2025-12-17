 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мерц ответил на вопрос об отправке войск на Украину в рамках гарантий

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Вопрос будет решаться после прекращения огня, которое требует согласования с Россией, сказал канцлер. Москва выступает против любых вариантов с размещением западных войск на Украине
Фото: Mateusz Slodkowski / Getty Images
Фото: Mateusz Slodkowski / Getty Images

Вопрос о возможной отправке немецких солдат на Украину в рамках потенциальных гарантий безопасности Киеву со стороны Запада будет обсуждаться после прекращения огня, которое должно быть согласовано с Россией, заявил в бундестаге (немецком парламенте) канцлер Германии Фридрих Мерц.

Вопрос ему после недавних переговоров в Берлине между США и Украиной задал представитель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание отмечает, что канцлер своим заявлением уклонился от ответа.

«Большая война», дипломатия и «подсвинки». Заявления Путина в Минобороны
Политика
Владимир Путин

Мерца также спросили об увеличении численности немецкой армии. «Если нам не удастся быстро достичь необходимой численности для расширения возможностей бундесвера, как мы совместно договорились, то у нас не останется иного выбора, кроме как обсудить обязательную военную службу», — подчеркнул он.

Гарантии безопасности Украине стали ключевой темой переговоров между Киевом и Вашингтоном 15 декабря, встреча проводилась в Берлине. Как сообщал Мерц, Штаты дали понять, что готовы предоставить существенные гарантии Киеву, не уточняя детали, он назвал это шагом вперед. «У нас есть шанс на настоящий мир на Украине», — отмечал немецкий канцлер.

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине
Политика
Фото:Александр Казаков / Reuters

По данным The Wall Street Journal, США предложили Украине гарантии, аналогичные предусмотренным статьей 5 договора НАТО. Гарантии также предусматривают усиление украинской армии, размещение европейских войск в стране в качестве сил сдерживания и более активное использование американской разведки, утверждает The New York Times.

В начале декабря в немецкой правящей коалиции (ХДС/ХСС Мерца и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ, куда входит бывший канцлер Олаф Шольц) допускали отправку немецких войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву.

«Конечно, в какой-то момент будут и солдаты, да», – цитировал Welt заместителя главы парламентской фракции СДПГ в бундестаге Сиемтье Мёллер. По ее словам, в случае, если Берлин хочет участвовать в гарантиях, то должен «сыграть свою роль». В то же время она подчеркнула, что вопрос об отправке войск будет решать немецкий парламент.

Россию не устроят никакие варианты с размещение западных войск на Украине, заявлял глава МИД Сергей Лавров. Гарантии безопасности должны быть для всех сторон, подчеркивал он. 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Фридрих Мерц мирный план гарантии безопасности
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года

