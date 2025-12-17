Мерц ответил на вопрос об отправке войск на Украину в рамках гарантий

Вопрос будет решаться после прекращения огня, которое требует согласования с Россией, сказал канцлер. Москва выступает против любых вариантов с размещением западных войск на Украине

Фото: Mateusz Slodkowski / Getty Images

Вопрос о возможной отправке немецких солдат на Украину в рамках потенциальных гарантий безопасности Киеву со стороны Запада будет обсуждаться после прекращения огня, которое должно быть согласовано с Россией, заявил в бундестаге (немецком парламенте) канцлер Германии Фридрих Мерц.

Вопрос ему после недавних переговоров в Берлине между США и Украиной задал представитель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание отмечает, что канцлер своим заявлением уклонился от ответа.

Мерца также спросили об увеличении численности немецкой армии. «Если нам не удастся быстро достичь необходимой численности для расширения возможностей бундесвера, как мы совместно договорились, то у нас не останется иного выбора, кроме как обсудить обязательную военную службу», — подчеркнул он.

Гарантии безопасности Украине стали ключевой темой переговоров между Киевом и Вашингтоном 15 декабря, встреча проводилась в Берлине. Как сообщал Мерц, Штаты дали понять, что готовы предоставить существенные гарантии Киеву, не уточняя детали, он назвал это шагом вперед. «У нас есть шанс на настоящий мир на Украине», — отмечал немецкий канцлер.

По данным The Wall Street Journal, США предложили Украине гарантии, аналогичные предусмотренным статьей 5 договора НАТО. Гарантии также предусматривают усиление украинской армии, размещение европейских войск в стране в качестве сил сдерживания и более активное использование американской разведки, утверждает The New York Times.

В начале декабря в немецкой правящей коалиции (ХДС/ХСС Мерца и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ, куда входит бывший канцлер Олаф Шольц) допускали отправку немецких войск на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву.

«Конечно, в какой-то момент будут и солдаты, да», – цитировал Welt заместителя главы парламентской фракции СДПГ в бундестаге Сиемтье Мёллер. По ее словам, в случае, если Берлин хочет участвовать в гарантиях, то должен «сыграть свою роль». В то же время она подчеркнула, что вопрос об отправке войск будет решать немецкий парламент.

Россию не устроят никакие варианты с размещение западных войск на Украине, заявлял глава МИД Сергей Лавров. Гарантии безопасности должны быть для всех сторон, подчеркивал он.