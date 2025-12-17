NYT узнала об идее США укрепить ВСУ и разместить на Украине силы Европы

Американские и европейские переговорщики на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление украинской армии, размещение европейских войск в стране в качестве сил сдерживания и более активное использование американской разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по 5 статье Североатлантического договора, которая закрепляет принцип коллективной защиты

Вторую часть соглашения американские чиновники в разговоре с NYT назвали «оперативным документом для взаимодействия между военными». В нем говорится о сотрудничестве американских и европейских сил с украинскими военными, призванном гарантировать, что боевые действия не возобновятся в ближайшие годы. По словам источников, документ включает в себя многочисленные конкретные директивы, «призванные успокоить Украину в различных сценариях».

В частности, по словам источников, предложение США и ЕС предусматривает, что численность украинской армии составит около 800 тыс. хорошо подготовленных военных, включает модернизацию техники и обучение, а также развертывание европейских подразделений на западе Украины. США не планируют отправлять военных, но обеспечат разведывательную поддержку и контроль за соблюдением будущего перемирия.

Предложения были согласованы в ходе переговоров 14 и 15 декабря при участии президента Украины Владимира Зеленского, других украинских чиновников, представителей США и около десяти европейских стран, включая Францию, Германию, Великобританию и Италию. После них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что достигнут «конкретный прогресс» благодаря координации с Киевом и Вашингтоном.

Российская сторона не принимала участия в обсуждениях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил накануне, что в Москве не получали никаких сигналов об итогах переговоров и выразил мнение, что участие европейцев «в плане достижения приемлемого результата ничего хорошего не сулит».

Глава МИДа Сергей Лавров называл неприемлемым для России размещение иностранных войск на территории Украины. «Если будут появляться войска, тем более сейчас, то исходим из того, что это будут законные цели для поражения», — заявлял президент Владимир Путин, отметив, что если будут достигнуты решения для долгосрочного мира, то «никакого смысла в нахождении» иностранных военных на Украине нет. В меморандуме, который Москва передала Киеву на переговорах в Стамбуле летом, есть пункты о запрете на присутствие на Украине третьих стран, а также установлении предельной численности ВСУ.

Важной частью всего мирного плана Кремль называл вывод украинских войск из Донбасса. По словам помощника президента Юрия Ушакова, По словам Ушакова, «без этого военные действия не прекратятся, или их прекратят российские войска».

Материал дополняется