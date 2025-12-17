 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

NYT узнала об идее США укрепить ВСУ и разместить на Украине силы Европы

Американские и европейские переговорщики на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление украинской армии, размещение европейских войск в стране в качестве сил сдерживания и более активное использование американской разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по 5 статье Североатлантического договора, которая закрепляет принцип коллективной защиты

Вторую часть соглашения американские чиновники в разговоре с NYT назвали «оперативным документом для взаимодействия между военными». В нем говорится о сотрудничестве американских и европейских сил с украинскими военными, призванном гарантировать, что боевые действия не возобновятся в ближайшие годы. По словам источников, документ включает в себя многочисленные конкретные директивы, «призванные успокоить Украину в различных сценариях».

В частности, по словам источников, предложение США и ЕС предусматривает, что численность украинской армии составит около 800 тыс. хорошо подготовленных военных, включает модернизацию техники и обучение, а также развертывание европейских подразделений на западе Украины. США не планируют отправлять военных, но обеспечат разведывательную поддержку и контроль за соблюдением будущего перемирия.

Предложения были согласованы в ходе переговоров 14 и 15 декабря при участии президента Украины Владимира Зеленского, других украинских чиновников, представителей США и около десяти европейских стран, включая Францию, Германию, Великобританию и Италию. После них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что достигнут «конкретный прогресс» благодаря координации с Киевом и Вашингтоном.

Российская сторона не принимала участия в обсуждениях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил накануне, что в Москве не получали никаких сигналов об итогах переговоров и выразил мнение, что участие европейцев «в плане достижения приемлемого результата ничего хорошего не сулит».

Глава МИДа Сергей Лавров называл неприемлемым для России размещение иностранных войск на территории Украины. «Если будут появляться войска, тем более сейчас, то исходим из того, что это будут законные цели для поражения», — заявлял президент Владимир Путин, отметив, что если будут достигнуты решения для долгосрочного мира, то «никакого смысла в нахождении» иностранных военных на Украине нет. В меморандуме, который Москва передала Киеву на переговорах в Стамбуле летом, есть пункты о запрете на присутствие на Украине третьих стран, а также установлении предельной численности ВСУ.

Важной частью всего мирного плана Кремль называл вывод украинских войск из Донбасса. По словам помощника президента Юрия Ушакова, По словам Ушакова, «без этого военные действия не прекратятся, или их прекратят российские войска».

Материал дополняется

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 01:07 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 01:07
В Британии начали срочное расследование из-за «пророссийских» взяток Политика, 01:04
Трамп запретил въезд в США для граждан Палестины и еще семи стран Политика, 01:00
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
NYT узнала об идее США укрепить ВСУ и разместить на Украине силы Европы Политика, 00:57
Рубио не исключил, что Россия «хочет всю» Украину Политика, 00:28
В Киеве прогремел взрыв Политика, 00:28
Мерц оценил шанс достижения соглашения по активам России в «50 на 50» Политика, 00:16
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
WSJ узнал о решении Warner Bros отклонить предложение Paramount о покупке Бизнес, 00:03
Рынку стали России потребуется 5–7 лет для возврата к докризисным объемамПодписка на РБК, 00:00
Глава аппарата Белого дома назвала Вэнса сторонником теорий заговора Политика, 16 дек, 23:45
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 16 дек, 23:30
Трамп анонсировал обращение к американцам Политика, 16 дек, 23:30
Глава аппарата Белого дома заявила, что у Трампа «характер алкоголика» Политика, 16 дек, 23:22