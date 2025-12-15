Мерц заявил о шансе на «реальный мир» на Украине

CША предложили на переговорах в Берлине гарантии безопасности Украине, которые выглядят «замечательно», сказал Мерц. Ключевой темой остаются территории, добавил он. Москва требует от Украины вывести войска из Донбасса

Фридрих Мерц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров Вашингтона и Киева заявил о шансе на реальный мир на Украине.

«У нас есть шанс на настоящий мир на Украине», — заявил Мерц (цитата по Sky News).

Канцлер добавил, что без США не было бы той позитивной динамики, которая наблюдалась во время переговоров в немецкой столице. «То, что США предложили здесь, в Берлине, в плане правовых и материальных гарантий [Украине], поистине замечательно. Это очень важный шаг вперед, который я всячески приветствую», — указал Мерц (цитата по Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Канцлер Германии добавил, что надеется на дальнейший прогресс во время ужина с участием европейских лидеров, он пройдет сегодня, 15 декабря. Неназванный американский чиновник ранее сказал Reuters, что к этим переговорам должен присоединиться по телефону президент США Дональд Трамп.

Вопрос о территориях остается ключевым, сказал Мерц. Зеленский назвал территориальные вопросы «болезненными». «Очень важно, чтобы мы все работали над этим, чтобы подобные вопросы решались справедливо», — добавил он.

Киев, по словам украинского лидера, «круглосуточно» работает ради мира. 15 декабря прошли несколько раундов переговоров и впереди еще много других, добавил он.

Москва не обсуждает с Вашингтоном ход берлинских переговоров и ожидает сформулированную позицию по их итогам, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия заявляла о готовности к миру, но с учетом своих интересов. Среди условий урегулирования российские власти называли вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия добьется целей военной операцией вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам.