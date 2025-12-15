 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мерц заявил о шансе на «реальный мир» на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
CША предложили на переговорах в Берлине гарантии безопасности Украине, которые выглядят «замечательно», сказал Мерц. Ключевой темой остаются территории, добавил он. Москва требует от Украины вывести войска из Донбасса
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров Вашингтона и Киева заявил о шансе на реальный мир на Украине.

«У нас есть шанс на настоящий мир на Украине», — заявил Мерц (цитата по Sky News).

Канцлер добавил, что без США не было бы той позитивной динамики, которая наблюдалась во время переговоров в немецкой столице. «То, что США предложили здесь, в Берлине, в плане правовых и материальных гарантий [Украине], поистине замечательно. Это очень важный шаг вперед, который я всячески приветствую», — указал Мерц (цитата по Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Канцлер Германии добавил, что надеется на дальнейший прогресс во время ужина с участием европейских лидеров, он пройдет сегодня, 15 декабря. Неназванный американский чиновник ранее сказал Reuters, что к этим переговорам должен присоединиться по телефону президент США Дональд Трамп.

Reuters узнал о решении 90% вопросов на переговорах по Украине в Берлине
Политика
Владимир Зеленский

Вопрос о территориях остается ключевым, сказал Мерц. Зеленский назвал территориальные вопросы «болезненными». «Очень важно, чтобы мы все работали над этим, чтобы подобные вопросы решались справедливо», — добавил он.

Киев, по словам украинского лидера, «круглосуточно» работает ради мира. 15 декабря прошли несколько раундов переговоров и впереди еще много других, добавил он.

Москва не обсуждает с Вашингтоном ход берлинских переговоров и ожидает сформулированную позицию по их итогам, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия заявляла о готовности к миру, но с учетом своих интересов. Среди условий урегулирования российские власти называли вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия добьется целей военной операцией вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам. 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Фридрих Мерц Военная операция на Украине Германия Владимир Зеленский Берлин переговоры
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

