Переговоры России и США⁠,
0

Кремль ответил на слова Трампа про малознающего о России Уиткоффа

Сюжет
Переговоры России и США
Уиткофф реализует линию США в мирном процессе, заявил Песков. При этом в Кремле считают, что с каждым контактом он все лучше понимает позицию российской стороны по Украине. Трамп говорил, что Уиткофф раньше о России «знал мало»
Стивен Уиткофф
Стивен Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / Reuters)

Каждый новый контакт с российской стороной позволяет представителям администрации президента США Дональда Трампа лучше понять позицию Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова американского президента о том, что его спецпосланник Стив Уиткофф «отличный переговорщик», но мало знал о России. «Он член команды Трампа, и он реализует линию своего президента. Но с каждым новым контактом мы исходим из того, что он имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальным вопросам», — ответил Песков.

Трамп назвал Уиткоффа специалистом по сделкам, который мало знал о России
Политика
Стив Уиткофф

Уиткофф по образованию юрист, в разное время представлял интересы крупных застройщиков и инвесторов, а позднее сам основал компанию по управлению инвестициями в недвижимость. Несмотря на отсутствие дипломатического образования и опыта, после возвращения в Белый дом Трамп назначил его своим спецпосланником, в том числе по вопросу урегулирования конфликта России и Украины. Свой первый визит в Москву Уиткофф совершил в феврале 2025 года.

Всего за этот год спецпосланник Трампа посетил Россию шесть раз. Последний раз он приезжал вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером в начале декабря. Представители США встретились с президентом России Владимиром Путиным и обсудили мирный план по Украине. Обе стороны назвали переговоры конструктивными, однако, как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, компромисс по территориям пока найти не удалось.

В аппарате американского президента есть также пост специального представителя по Украине. Эту должность занимал Кит Келлог, однако в конце ноября в Киев в роли переговорщика отправился министр армии США Дэниел Дрисколл. NBC News со ссылкой на источник сообщал, что Келлог был отстранен от переговоров по просьбе России. В Кремле это не подтвердили, указав, что российская сторона не может вмешиваться во внутренние дела США.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева, Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Стив Уиткофф Россия США
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

