Кремль ответил на слова Трампа про малознающего о России Уиткоффа

Уиткофф реализует линию США в мирном процессе, заявил Песков. При этом в Кремле считают, что с каждым контактом он все лучше понимает позицию российской стороны по Украине. Трамп говорил, что Уиткофф раньше о России «знал мало»

Стивен Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / Reuters)

Каждый новый контакт с российской стороной позволяет представителям администрации президента США Дональда Трампа лучше понять позицию Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова американского президента о том, что его спецпосланник Стив Уиткофф «отличный переговорщик», но мало знал о России. «Он член команды Трампа, и он реализует линию своего президента. Но с каждым новым контактом мы исходим из того, что он имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальным вопросам», — ответил Песков.

Уиткофф по образованию юрист, в разное время представлял интересы крупных застройщиков и инвесторов, а позднее сам основал компанию по управлению инвестициями в недвижимость. Несмотря на отсутствие дипломатического образования и опыта, после возвращения в Белый дом Трамп назначил его своим спецпосланником, в том числе по вопросу урегулирования конфликта России и Украины. Свой первый визит в Москву Уиткофф совершил в феврале 2025 года.

Всего за этот год спецпосланник Трампа посетил Россию шесть раз. Последний раз он приезжал вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером в начале декабря. Представители США встретились с президентом России Владимиром Путиным и обсудили мирный план по Украине. Обе стороны назвали переговоры конструктивными, однако, как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, компромисс по территориям пока найти не удалось.

В аппарате американского президента есть также пост специального представителя по Украине. Эту должность занимал Кит Келлог, однако в конце ноября в Киев в роли переговорщика отправился министр армии США Дэниел Дрисколл. NBC News со ссылкой на источник сообщал, что Келлог был отстранен от переговоров по просьбе России. В Кремле это не подтвердили, указав, что российская сторона не может вмешиваться во внутренние дела США.