Переговоры России и США⁠,
0

Трамп назвал Уиткоффа специалистом по сделкам, который мало знал о России

Трамп: Уиткофф — отличный переговорщик, ранее ничего не знавший о России
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Мирный план по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф является «отличным переговорщиком» и «специалистом по сделкам», которого «все любят», поскольку у него отличный характер. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп, выступая в честь еврейского праздника Ханука, трансляцию вел Белый дом на YouTube.

«Стив — отличный специалист по сделкам. Но я заметил одну вещь в нем. У него была потрясающая личность. Он был риелтором в Нью-Йорке. Он мало знал о реках, землях и границах России, а также о других местах, где он работает. Он ничего об этом не знал», — сказал республиканец.

Трамп отметил, что за 20 лет «он имел дело со всеми в Нью-Йорке». Президент добавил, что считает характер Уиткоффа «наилучшим». У Трампа, по его словам, есть и другие сотрудники — отличные переговорщики, но с ними сперва придется «вступить в войну», чего республиканец не хотел.

Как риелтор и партнер Трампа по гольфу стал переговорщиком по Украине
Политика
Стив Уиткофф

Несмотря на отсутствие дипломатического образования и опыта, Трамп назначил Уиткоффа своим спецпосланником, который занимается в том числе украинским урегулированием. В феврале 2025 года Уиткофф совершил своей первый визит в Москву. Всего спецпосланник Трампа посещал Россию шесть раз за 2025 год. Последний раз он приезжал в столицу вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером в начале декабря на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых стороны обсудили мирный план США по Украине. Несмотря на то, что стороны назвали переговоры конструктивными, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что компромисс по территориям не найден.

После этого, в середине декабря, состоялись переговоры Уиткоффа, Кушнера и украинской делегации, которую возглавлял президент Владимир Зеленский. Встречи шли на протяжении двух дней в Берлине. Первый раунд переговоров продлился около пяти часов. По их итогам Уиткофф заявил о «значительном прогрессе». Наиболее сложным вопросом Зеленский назвал вопрос территорий. Reuters сообщил, что сторонам удалось найти решения «90% вопросов».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Стив Уиткофф США Россия сделка переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года

