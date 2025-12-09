Times узнала, когда ЕС огласит решение по конфискации активов России

Times: ЕС может огласить решение о конфискации активов России уже на этой неделе

Европейские страны объявят о достижении договоренности по конфискации суверенных активов России в течение этой или следующей недели. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

По их словам, этот вопрос обсуждался на встрече премьер-министра страны Кира Стармера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и украинским президентом Владимиром Зеленским в Лондоне 8 декабря. Как утверждает издание, "сделка очень близка".

По сведениям The Times, договоренность должна предусматривать выделение Украине 100 млрд фунтов стерлингов ($133 млрд) за счет российских замороженных активов. Из них активы примерно на 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд) передаст Великобритания. Средства направят на военную помощь Киеву либо на восстановление Украины.

Материал дополняется