 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Дональд Туск заявил, что активы России могут представлять интерес для США

Туск: США могут быть заинтересованы в использовании замороженных активов России
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters)

США могут иметь собственный интерес в использовании части замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

По словам Туска, американская сторона призывает европейские страны не изымать эти средства для выделения «репарационного кредита» Украине, а оставить их в качестве элемента будущих переговоров с Россией.

«Американцы говорят: оставьте эти российские активы, потому что сложно садиться с Путиным и говорить о компромиссах, одновременно забирая его деньги. Это американский аргумент, что здесь нужно быть очень осторожными и не ставить ситуацию на острие ножа», — сказал Туск.

Politico сообщило о несогласии Бельгии на сделку с активами России
Политика
Фото:Ben Pruchnie / Getty Images

В начале декабря Еврокомиссия одобрила два варианта поддержки Украины, в том числе «потенциальный репарационный кредит» за счет российских активов. Семь стран — членов союза: Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия — не поддерживают идею конфискации замороженных в Европе российских активов, писал ранее Euractiv. Канцлер Германии Фридрих Мерц, напротив, заявил, что отказ от использования этих средств нанесет удар по ЕС на долгие годы.

Россия считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и грозит «серьезными последствиями». ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Сумма претензий превышает18 трлн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Дональд Туск Польша США Украина Россия российские активы

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Politico сообщило о несогласии Бельгии на сделку с активами России
Политика
Орбан пригрозил ЕС судом, если мнение Венгрии об активах России не учтут
Политика
Euractiv назвал семь стран ЕС, выступающих против изъятия активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 18:46 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 18:46
Reuters назвал вероятного покупателя зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 19:07
Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером Бизнес, 19:07
А7 установила рекорд по скорости денежных переводов в КНР Отрасли, 19:01
Т-банк и «Сбер» запустили межбанковские переводы по QR-коду Радио, 18:57
Экс-футболист ЦСКА и сборной России Щенников завершил карьеру Спорт, 18:53
Верховный суд отменил решения по иску Долиной. Что известно о деле Экономика, 18:46
Протаранивший на машине толпу фанатов «Ливерпуля» получил 21 год тюрьмы Спорт, 18:42
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На экс-заводе Mitsubishi собрали 10 тыс. кроссоверов Haval M6 по полному циклу Авто, 18:39
ИИ и персонал: как технологизация изменила HR Тренды, 18:37
Адвокат Лурье расплакалась после оглашения решения Верховного суда Общество, 18:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:25
Башкирский театр объяснил добавление куплета Инстасамки в оперу Общество, 18:19
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 18:18
Страховка водителей от «схемы Долиной». Юристы — о мерах защиты и рисках Авто, 18:16