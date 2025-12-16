Туск: США могут быть заинтересованы в использовании замороженных активов России

Дональд Туск заявил, что активы России могут представлять интерес для США

Дональд Туск (Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters)

США могут иметь собственный интерес в использовании части замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

По словам Туска, американская сторона призывает европейские страны не изымать эти средства для выделения «репарационного кредита» Украине, а оставить их в качестве элемента будущих переговоров с Россией.

«Американцы говорят: оставьте эти российские активы, потому что сложно садиться с Путиным и говорить о компромиссах, одновременно забирая его деньги. Это американский аргумент, что здесь нужно быть очень осторожными и не ставить ситуацию на острие ножа», — сказал Туск.

В начале декабря Еврокомиссия одобрила два варианта поддержки Украины, в том числе «потенциальный репарационный кредит» за счет российских активов. Семь стран — членов союза: Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия — не поддерживают идею конфискации замороженных в Европе российских активов, писал ранее Euractiv. Канцлер Германии Фридрих Мерц, напротив, заявил, что отказ от использования этих средств нанесет удар по ЕС на долгие годы.

Россия считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и грозит «серьезными последствиями». ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Сумма претензий превышает18 трлн руб.