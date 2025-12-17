 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

В Кении сообщили о возвращении попавших в зону боев на Украине граждан

В Кению вернулись 18 из 82 граждан, которые участвовали в боевых действиях на Украине, сообщает KTN. Все они изначально получили предложение о работе за границей
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Из России в Кению вернулись 18 из 82 граждан, которые, как сообщает KTN News, обратились к кенийским властям после того, как были завербованы для участия в боевых действиях на Украине. Информацию о репатриации кенийцев также опубликовали газета The Standard и портал Daily Nation.

Согласно репортажу KTN, репатриация началась в августе 2025 года, последняя группа кенийских граждан вернулась на родину в ноябре. Все они изначально получили предложение о работе за границей, однако позже их рекрутировали в российскую армию для участия в боевых действиях на Украине, утверждает KTN.

В декабре Daily Nation со ссылкой на официальную переписку между посольством Кении в Москве и МИДом страны сообщил, что по меньшей мере 82 кенийца вовлечены в боевые действия на Украине. Некоторые из них, как писал портал, погибли или были ранены.

«Похоже, что молодых кенийцев продолжают заманивать недобросовестные агенты в Россию, где они, сами того не подозревая, оказываются втянутыми в российские военные операции», — цитирует Daily Nation одно из писем, отправленных в МИД Кении послом в Москве Питером Матуки.

По информации Daily Nation, большинство оказавшихся в российской армии кенийцев не имели никакого военного опыта. Однако среди них были и те, кто раньше служил в рядах кенийских силовых структур, указывал портал.

РБК направил запрос в посольство Кении в России.

Кения сообщила о запросах родственников об участии кенийцев в боях с ВСУ
Политика

МИД Кении заявлял, что ему известно о случаях вербовки граждан, в результате которой те оказываются в зоне боевых действий. В заявлении дипведомства, которое приводило агентство Reuters, говорилось, что в ряды российских вооруженных сил вступили 200 кенийцев.

Родственники кенийцев, оказавшихся в российской армии, рассказали Би-би-си, что кадровые агентства в Кении предлагали им работу, не связанную с военными действиями, а по прибытии в Россию они подписывали контракт о добровольной службе в вооруженных силах. В конце сентября Kahawa Tungu сообщило, что из Кении депортировали задержанного по подозрению в вербовке кенийцев Михаила Ляпина. Издание называло его сотрудником российского посольства. В посольстве России тогда заявили, что Ляпин никогда не был сотрудником российских государственных органов власти.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
При участии
Ольга Ваганова
Кения Россия Украина боевые действия вербовка

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Кении допустили ужесточение закона из-за вербовки для боев на Украине
Политика
Филиппинские военные отреагировали на заявления о вербовке в ВСУ
Политика
Власти ЮАР рассказали о переговорах с Россией о ее гражданах в зоне боев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 11:57 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 11:57
Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России Политика, 12:06
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области Политика, 12:02
Пессимисты погубят бизнес: 9 способов сделать сотрудников счастливее Образование, 12:01
Зачем бизнесу работать по государственному оборонному заказу Компании, 12:00
Венесуэла осудила заявление Трампа о краже активов Политика, 12:00
ВЦИОМ выяснил, как болельщики относятся к лимиту на легионеров в РПЛ Спорт, 11:57
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Китайский посол оценил степень готовности нового газопровода из России Экономика, 11:56
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Лукашенко посоветовал Украине не будить «спящего медведя» Политика, 11:50
В Подмосковье опровергли сообщения об эпидемии гонконгского гриппа Общество, 11:47
Глава ЕК призвала срочно определиться с финансированием Украины Политика, 11:47
Точка Банк будет консультировать бизнес по налоговой реформе Отрасли, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42