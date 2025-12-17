В Кении сообщили о возвращении попавших в зону боев на Украине граждан

В Кению вернулись 18 из 82 граждан, которые участвовали в боевых действиях на Украине, сообщает KTN. Все они изначально получили предложение о работе за границей

Фото: Александр Река / ТАСС

Из России в Кению вернулись 18 из 82 граждан, которые, как сообщает KTN News, обратились к кенийским властям после того, как были завербованы для участия в боевых действиях на Украине. Информацию о репатриации кенийцев также опубликовали газета The Standard и портал Daily Nation.

Согласно репортажу KTN, репатриация началась в августе 2025 года, последняя группа кенийских граждан вернулась на родину в ноябре. Все они изначально получили предложение о работе за границей, однако позже их рекрутировали в российскую армию для участия в боевых действиях на Украине, утверждает KTN.

В декабре Daily Nation со ссылкой на официальную переписку между посольством Кении в Москве и МИДом страны сообщил, что по меньшей мере 82 кенийца вовлечены в боевые действия на Украине. Некоторые из них, как писал портал, погибли или были ранены.

«Похоже, что молодых кенийцев продолжают заманивать недобросовестные агенты в Россию, где они, сами того не подозревая, оказываются втянутыми в российские военные операции», — цитирует Daily Nation одно из писем, отправленных в МИД Кении послом в Москве Питером Матуки.

По информации Daily Nation, большинство оказавшихся в российской армии кенийцев не имели никакого военного опыта. Однако среди них были и те, кто раньше служил в рядах кенийских силовых структур, указывал портал.

РБК направил запрос в посольство Кении в России.

МИД Кении заявлял, что ему известно о случаях вербовки граждан, в результате которой те оказываются в зоне боевых действий. В заявлении дипведомства, которое приводило агентство Reuters, говорилось, что в ряды российских вооруженных сил вступили 200 кенийцев.

Родственники кенийцев, оказавшихся в российской армии, рассказали Би-би-си, что кадровые агентства в Кении предлагали им работу, не связанную с военными действиями, а по прибытии в Россию они подписывали контракт о добровольной службе в вооруженных силах. В конце сентября Kahawa Tungu сообщило, что из Кении депортировали задержанного по подозрению в вербовке кенийцев Михаила Ляпина. Издание называло его сотрудником российского посольства. В посольстве России тогда заявили, что Ляпин никогда не был сотрудником российских государственных органов власти.