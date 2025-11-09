Посол России ответил на вопрос об индийцах в российской армии

Армия России не проводит набор среди индийцев, заявил посол в Индии Денис Алипов. Власти Индии неоднократно предупреждали своих граждан, что следует держаться подальше от предложений о работе от сомнительных кадровых агентств

Денис Алипов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российские вооруженные силы не проводят набор военнослужащих среди индийцев, те, кто подписывает контракты с военными, делают это добровольно, заявил посол России Денис Алипов в интервью Hindustan Times, отметив, что данный вопрос вызывает серьезную обеспокоенность в обеих странах.

Власти Индии неоднократно предупреждали своих граждан, что следует держаться подальше от предложений о работе от сомнительных кадровых агентств, которые работают в Индии или в других странах, напоминает Алипов.

«Мы находимся в постоянном контакте с министерством иностранных дел Индии по этому вопросу, помогаем получать ответы на отдельные запросы индийских семей для координации с российским Минобороны. Что касается известных и подтвержденных случаев, когда индийцы служат в нашей армии, вопросы могут быть направлены в наше Минобороны через посольство Индии в Москве. Механизм уже работает», — заключил он.

Весной прошлого года Центральное бюро расследований (CBI) Индии объявило о разоблачении сети вербовщиков, которые «заманивали» индийцев в Россию, пообещав работу, поступление в частные вузы или помощь с бесплатным продлением визы. Впоследствии граждане оказывались в зоне военных действий на Украине. Спецслужбы тогда провели обыски в ряде городов, в том числе в Нью-Дели и Мумбаи, были задержаны нескольких человек.

В июле того же года премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего визита в Россию обратился с просьбой к президенту Владимиру Путину досрочно уволить индийских граждан из российский армии, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу». По словам первого замглавы МИДа Виная Кватры, всего службу проходили от 35 до 50 индийцев, из них десять на тот момент вернулись домой. «Мы эту тему никак не комментируем», — говорил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В октябре МИД Индии сообщал, что из российской армии уволены как минимум 85 граждан страны, на службе остаются еще 20.

Посольство России в Нью-Дели подчеркивало, что российские власти никогда не участвовали «ни в каких публичных или скрытых кампаниях, тем более в мошеннических схемах по привлечению граждан Индии на военную службу в России».