Война санкций⁠,
0

Мерц оценил шанс достижения соглашения по активам России в «50 на 50»

Сюжет
Война санкций

В Европе до сих пор существуют опасения по поводу изъятия замороженных российских активов, поэтому нет уверенности, смогут ли европейские страны договориться на саммите ЕС 18 декабря. Шанс достижения соглашения по активам составляет 50%. Такой прогноз дал канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF, запись опубликована на YouTube-канале.

«Исходя из сегодняшней ситуации, я бы сказал, что шанс того, что мы справимся, составляет 50 на 50», — ответил Мерц на соответствующий вопрос ведущего. Канцлер добавил, что принимать решение необходимо именно сейчас, поскольку дальше такой возможности уже может не быть из-за, по его словам, продвижения российской армии.

Politico сообщило о несогласии Бельгии на сделку с активами России
Политика
Фото:Ben Pruchnie / Getty Images

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что работа над «репарационным кредитом» для Украины становится «все труднее». По ее словам, «репарационный кредит» является «наиболее надежным» вариантом финансирования Украины.

Politico ранее сообщил, что Бельгия не согласилась на использование активов России для предоставления «репарационного кредита» Киеву и отказалась от гарантий Еврокомиссии, назвав их недостаточными.

В общей сложности семь стран — членов ЕС не поддерживают идею конфискации замороженных в Европе российских активов, писал ранее Euractiv. Помимо Бельгии, против выступают Венгря, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Москва считает любые действия со своими активами воровством. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство разрабатывает ответные меры.

