Politico узнало о планах США вернуть России ее активы после сделки о мире

Об этом американские чиновники сообщили посланнику ЕС О'Салливану во время его визита в Вашингтон летом. После этого глава ЕК фон дер Ляйен предложила выделить Украине «репарационный кредит» под залог заблокированных активов

Дэвид О'Салливан (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа планирует вернуть России замороженные активы после подписания мирного соглашения, пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.

Об этом американские чиновники сообщили посланнику Евросоюза по вопросам санкций Дэвиду О'Салливану во время его визита в Вашингтон летом. А в сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине «репарационный кредит» под залог заблокированных активов России.

Согласно первоначальному мирному плану США из 28 пунктов, $100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину; Вашингтон, в свою очередь, получит 50% прибыли. Европа должна добавить $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций для восстановления Украины. Остальная часть заблокированных активов Москвы будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент. Однако позднее Bloomberg сообщил, что пункт о разморозке российских активов был исключен.

По словам нескольких собеседников Politico, европейские чиновники возмущены перспективой, что США заберут часть активов (даже если номинально те предназначены для восстановления Украины), а остальное поделят с Россией.

Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать предоставление Украине €140 млрд под залог замороженных российских активов. По данным газеты, чиновники ЕК попросили банк выступить в качестве кредитора для Euroclear Bank, однако регулятор пришел к выводу, что предложение комиссии эквивалентно монетарному финансированию, когда Центральный банк напрямую финансирует дефицит госбюджета, что запрещено договорами Евросоюза. По словам двух источников газеты, Еврокомиссия начала работу над альтернативными предложениями, которые предоставят временную ликвидность для поддержки кредита Киеву в размере €140 млрд.

Бельгия выступает против выделения Киеву кредита за счет замороженных российских активов. Премьер-министр королевства Барт де Вевер требует от ЕС предоставить финансовые гарантии, превышающие €140 млрд, которые можно было бы выплатить в течение нескольких дней, на случай если Россия подаст в суд. Он также хочет, чтобы срок этих гарантий превышал срок санкций ЕС против России.

Европейские правительства считают требования Бельгии чрезмерными, пишет Politico. «Многим государствам-членам политически сложно выдать такой карт-бланш», — заявил один из дипломатов ЕС. В Европе также считают, что Бельгия не поддерживает выделение кредита Украине за счет российских активов, поскольку получает налоги с прибыли от них и может удерживать средства, не передавая Киеву.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что правительство по его поручению вырабатывает пакет ответных мер на случай изъятия активов Москвы. По словам российского лидера, «всем ясно», что это будет воровством чужой собственности. О каких мерах идет речь, он не уточнил.