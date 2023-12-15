 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сенат США отложил каникулы ради продолжения работы над помощью Украине

Сенат США не стал уходить на каникулы ради продолжения работы над помощью Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине

Сенат США решил не уходить на рождественские каникулы на текущей неделе, чтобы продолжить работу над помощью Украине, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер, передает Reuters.

Праздничные каникулы должны были начаться в пятницу, 15 декабря. Однако члены сената, по словам Шумера, соберутся в понедельник, 18 декабря, чтобы провести голосование по поводу выделения военной помощи Украине и Израилю.

Почему сенат США заблокировал билль о помощи Украине и Израилю
Политика
Чак Шумер

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Президент США Джо Байден в конце октября запросил у парламента пакет финансирования на $106 млрд, который среди прочего предусматривает выделение военной помощи Украине в размере $61 млрд, Израилю — $14 млрд, а также предоставить гуманитарную помощь на $9 млрд в рамках двух конфликтов.

Пока законодатели не смогли согласовать финансирование: демократы настаивают на необходимости выделить средства нескольким странам, включая Украину и Израиль, а республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон выражал надежду на согласование помощи Украине и Израилю до Рождества, которое в США празднуют в ночь на 25 декабря.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. В Кремле отмечали, что у западных стран появляется ощущение усталости от «ноши» в виде финансовой помощи для Киева.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно
Теги
Сенат США Украина каникулы финансовая помощь
Материалы по теме
Пентагон заявил о выборе между своей боеготовностью и помощью Украине
Политика
В Кремле заявили о трудностях Киева из-за «весьма скромной» помощи США
Политика
Блинкен раскрыл содержание нового пакета помощи Киеву от США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 14 дек, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 14 дек, 16:25
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы Спорт, 02:01
Омбудсмен пообещала проверить информацию о плохом самочувствии Горинова Политика, 02:00
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы Спорт, 01:57
ВСУ обстреляли Мариуполь тремя дальнобойными ракетами Политика, 01:44
Сенат США отложил каникулы ради продолжения работы над помощью Украине Политика, 01:22
У берегов Йемена захватили болгарское судно Политика, 01:02
На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет Общество, 00:58
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Москвичам порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за снегопада Общество, 00:55
В США вынесли приговор экс-сотруднику ФБР за работу на Дерипаску Общество, 00:48
Великобритания запретила импорт металлов из России Политика, 00:30
Пентагон заявил о выборе между своей боеготовностью и помощью Украине Политика, 00:14
Карты «Мир» впервые заняли более половины платежного рынка России Финансы, 00:00
Йеменские хуситы заявили, что атаковали контейнеровоз датской Maersk Политика, 14 дек, 23:50
Британия назвала условие для введения санкций против компаний из ЕС Политика, 14 дек, 23:33