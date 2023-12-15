Сенат США отложил каникулы ради продолжения работы над помощью Украине

Сенат США не стал уходить на каникулы ради продолжения работы над помощью Киеву

Сенат США решил не уходить на рождественские каникулы на текущей неделе, чтобы продолжить работу над помощью Украине, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер, передает Reuters.

Праздничные каникулы должны были начаться в пятницу, 15 декабря. Однако члены сената, по словам Шумера, соберутся в понедельник, 18 декабря, чтобы провести голосование по поводу выделения военной помощи Украине и Израилю.

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Президент США Джо Байден в конце октября запросил у парламента пакет финансирования на $106 млрд, который среди прочего предусматривает выделение военной помощи Украине в размере $61 млрд, Израилю — $14 млрд, а также предоставить гуманитарную помощь на $9 млрд в рамках двух конфликтов.

Пока законодатели не смогли согласовать финансирование: демократы настаивают на необходимости выделить средства нескольким странам, включая Украину и Израиль, а республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон выражал надежду на согласование помощи Украине и Израилю до Рождества, которое в США празднуют в ночь на 25 декабря.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. В Кремле отмечали, что у западных стран появляется ощущение усталости от «ноши» в виде финансовой помощи для Киева.