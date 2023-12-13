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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле заявили о трудностях Киева из-за «весьма скромной» помощи США

Песков: Украина обманула США, пообещав победу на поле боя
Сюжет
Военная операция на Украине

Финансовая помощь, которую США направляют Украине, уменьшается и становится «весьма скромной», это ставит Киев в затруднительное положение, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в США задаются вопросом об эффективности затрат на Украину, поскольку Киев «обманул» их в отношении «победы на поле боя». Пресс-секретарь добавил, что военный потенциал России и Украины несопоставим.

По его словам, ВСУ «стремительно теряют свои позиции», этот процесс Песков назвал «неизбежным». «Американцы в этой ситуации, конечно, задаются вопросом: а нужно ли нам готовить следующие десятки миллиардов долларов?» — сказал пресс-секретарь.

«В Белом доме [президент США Джо] Байден гордо рассказал, что он подписал указ на $200 млн. Весьма скромная, по их понятиям, сумма. Это, конечно, ставит киевский режим в сложное положение», — заключил Песков.

Песков заявил об усталости Запада от финансовой поддержки Украины
Политика
Дмитрий Песков

Накануне Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму $200 млн. Средства будут направлены на удовлетворение нужд Украины в области обороны. Это 53-й транш военной помощи Украине с 2021 года.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине. Он также неоднократно заявлял, что у западных стран появляется ощущение усталости от «ноши» в виде финансовой помощи для Киева, и говорил о «достаточно сложном положении» украинского президента Владимира Зеленского из-за этого.

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Теги
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