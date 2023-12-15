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Военная операция на Украине ,  
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В Бельгии оценили сроки согласования долгосрочной финансовой помощи Киеву

Премьер Бельгии: на согласование долгосрочной финпомощи Киеву потребуются недели
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Военная операция на Украине
Александр де Кро
Александр де Кро (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Согласование долгосрочной финансовой помощи Украине в размере €50 млрд займет еще недели, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, комментируя провал переговоров на саммите Евросоюза о выделении денег Киеву.

«Для согласования финансовой помощи нам потребуются еще недели, нужно решить еще несколько вопросов; думаю, это удастся сделать в начале бельгийского председательства [в Совете ЕС]», — сказал Де Кроо журналистам (цитата по ТАСС). Бельгия будет возглавлять Совет ЕС с 1 января по 30 июня 2024 года.

Ранее Венгрия наложила вето на решение Евросоюза выделить Украине экономическую помощь в размере €50 млрд на период с 2024 по 2027 год. Пакет включает €17 млрд в виде грантов и €33 млрд в виде льготных кредитов.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что согласие на выделение средств дали 26 стран Евросоюза, то есть все, кроме Венгрии. Без нее принять решение невозможно. «У нас еще есть немного времени, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель», — заверил он.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что ЕС вернется к вопросу выделения денег Украине в 2024 году «после соответствующей подготовки». Глава Евросовета Шарль Мишель также сказал, что включение помощи Киеву в бюджетный план обсудят в начале будущего года. Нидерландский премьер допустил, что соглашения удастся достичь в конце января.

Теги
Бельгия Венгрия Украина финансовая помощь
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