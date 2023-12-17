NYT узнала, что Нетаньяху не одобрил план пресечения «потока денег» ХАМАС

Израильская разведка раскрыла сеть источников финансирования ХАМАС — несколько прибыльных компаний за рубежом, но власти не поддержали план по пресечению этого «потока денег»

Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Израильская разведка (Моссад) несколько лет назад раскрыла источники финансирования ХАМАС и представила правительству план действий по их пресечению, но ничего сделано не было. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на конфиденциальные документы и источники.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не поддержал план разведки. «Могу вам точно сказать, что я говорил с ним об этом, но его это не особо волновало», — сказал бывший руководитель отдела экономической борьбы Моссада Уди Леви. Все ругают разведку за провал атаки 7 октября, указал он, но никто не задает вопрос о шедших «потоках денег». Как сказано в материале, власти Израиля были больше сосредоточены на финансировании со стороны Ирана, чем на собственных источниках, которыми располагал ХАМАС.

Назначенный Нетаньяху глава разведки закрыл оперативную группу «Гарпун», которую возглавлял Леви — она занималась попытками перекрыть финансирование ХАМАС — «реальные предприятия, которые приносили реальную прибыль».

Речь идет об активах на сотни миллионов долларов, выяснила NYT. Из бухгалтерских документов, найденных на компьютере одного из высокопоставленных чиновников ХАМАС, стало ясно, что группировка получала прибыль от компаний, которые занимались добычей полезных ископаемых, птицеводством, строительством дорог в Судане, небоскребов-близнецов в ОАЭ, застройщика в Алжире, а также фирмы по недвижимости, акции которой торгуются на фондовой бирже в Турции. На пике стоимость этого портфеля составляла примерно полмиллиарда долларов, оценивают источники издания. Никаких мер против этих компаний не было предпринято до 2022-го, хотя данные о них были раскрыты еще в 2015-2018 годах.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября многие израильские чиновники заявили о провале разведки. В частности, глава Управления военной разведки израильской армии Аарон Халива сказал, что несет ответственность за этот провал. С таким же заявлением выступал и глава Общей службы безопасности Израиля (Шин-Бет, или Шабак) Ронен Бар. Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви также признал, что военные не смогли обеспечить безопасность страны.

NYT писала, что разведки Израиля и западных стран не имели предупреждений о подготовке вторжения ХАМАС, оно стало «полной тактической неожиданностью». Источник Reuters, близкий к палестинскому движению, указывал, что оно старалось избежать утечек информации о нападении, поэтому многие лидеры ХАМАС оставались в неведении о его подготовкае, а тренировавшиеся бойцы не знали целей учений.