 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

NYT сообщила о провале разведки Израиля из-за внезапного нападения ХАМАС

NYT: разведка Израиля не имела данных о подготовке нападения ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Разведка Израиля не получила данных о подготовке ХАМАС нападения на страну, оно застало ее врасплох, пишет NYT. Хотя Израиль тщательно отслеживает деятельность движения, ХАМАС все равно смог скрыть готовящееся вторжение
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разведка Израиля не имела предупреждений о подготовке вторжения палестинского исламистского движения ХАМАС, это провал в их работе, заявили The New York Times (NYT) американские и израильские чиновники.

Американские источники заявили изданию, что нападение ХАМАС стало «полной тактической неожиданностью». Данных о его подготовке не было ни у западных спецслужб, ни у израильских, хотя они, а также египетские, тщательно отслеживают деятельность ХАМАС.

Израиль располагает широкими возможностями для разведки — сетью электронного перехвата, датчиками, информаторами по всей территории сектора Газа.

Ранее газета со ссылкой на неназванного представителя Минобороны писала, что нападение ХАМАС застало врасплох разведку Израиля. Он допустил, что за этим последует изменение стратегии и методов ее работы в отношении сектора Газа.

Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея
Фотогалерея 

NYT отмечает, что слабость показала и система противоракетной обороны Израиля «Железный купол». Она оказалась перегружена, пишет издание, так как ХАМАС быстро выпустил сотни ракет, что не смогли выдержать передатчики системы. Кроме того, усилить уязвимость «Железного купола» могли новые ракетные системы ХАМАС под названием Rajum и беспилотники, сообщает газета со ссылкой на данные оборонной разведывательной фирмы Jane's.

.

Читайте на РБК Pro
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Восемь признаков, которые выдают уверенного в себе человека
«Хорошие русские»: как россияне в Лондоне привлекли $2 млн на стартап

Новый виток конфликта между Израилем и ХАМАС начался утром 7 октября. Тель-Авив называет его войной, а ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы». Обе стороны проводят массированные атаки, боевики ХАМАС смогли прорваться в южную часть Израиля.

Как писала израильская газета Haaretz, силы ХАМАС почти незамеченными проникли из сектора Газа на территорию Израиля, завладели там некоторыми базами армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и контрольно-пропускным пунктом Эрез, взяли более сотни заложников. ЦАХАЛ с запозданием отреагировала на это, оперативно вытеснить боевиков в сектор Газа не удалось.

The Wall Street Journal писала, что спланировать атаку ХАМАС помогли иранские службы безопасности. Тегеран отверг это, назвав действия палестинцев «автономными». Однако страна выразила поддержку ХАМАС.

По последним данным, в конфликте погибли уже более тысячи человек с обеих сторон (свыше 700 израильтян и более 400 палестинцев). Количество пострадавших превышает 4,5 тыс. человек.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС разведка
Материалы по теме
WSJ узнала о помощи Ирана при планировании атаки ХАМАС на Израиль
Политика
Израиль за ночь атаковал свыше 500 целей в секторе Газа
Политика
Израиль попросил у США помощи с «Железным куполом» и разведкой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Число погибших палестинцев в результате ударов Израиля выросло до 436 Политика, 08:50
NYT сообщила о провале разведки Израиля из-за внезапного нападения ХАМАС Политика, 08:44
Кому в российском IT сейчас платят ₽500 тыс., а кому уже начали урезать Pro, 08:30
В Израиле погибли 12 граждан Таиланда Политика, 08:25
ХАМАС назвал переброску авианосца США агрессией против народа Палестины Политика, 08:21
Цена нефти Brent выросла на 5% на фоне нападения ХАМАС на Израиль Инвестиции, 08:15
Израиль за ночь атаковал свыше 500 целей в секторе Газа Политика, 08:09
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
Инвестиции в российские ТЦ в 2023 году достигли исторического рекорда Недвижимость, 08:00
Продовольственный кризис не состоялся. Но цены вырастут из-за Эль-Ниньо Pro, 07:51
Партия Шольца побила антирекорд на региональных выборах в Германии Политика, 07:41
США направят на Ближний Восток больше истребителей для сдерживания Ирана Политика, 07:29
Скандальный переход спас «Спартак», а «Локо» — рекордсмен. Итоги тура РПЛ Спорт, 07:22
ХАМАС объявил войну Израилю. Онлайн Политика, 07:01