NYT сообщила о провале разведки Израиля из-за внезапного нападения ХАМАС

Разведка Израиля не получила данных о подготовке ХАМАС нападения на страну, оно застало ее врасплох, пишет NYT. Хотя Израиль тщательно отслеживает деятельность движения, ХАМАС все равно смог скрыть готовящееся вторжение

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Разведка Израиля не имела предупреждений о подготовке вторжения палестинского исламистского движения ХАМАС, это провал в их работе, заявили The New York Times (NYT) американские и израильские чиновники.

Американские источники заявили изданию, что нападение ХАМАС стало «полной тактической неожиданностью». Данных о его подготовке не было ни у западных спецслужб, ни у израильских, хотя они, а также египетские, тщательно отслеживают деятельность ХАМАС.

Израиль располагает широкими возможностями для разведки — сетью электронного перехвата, датчиками, информаторами по всей территории сектора Газа.

Ранее газета со ссылкой на неназванного представителя Минобороны писала, что нападение ХАМАС застало врасплох разведку Израиля. Он допустил, что за этим последует изменение стратегии и методов ее работы в отношении сектора Газа.

NYT отмечает, что слабость показала и система противоракетной обороны Израиля «Железный купол». Она оказалась перегружена, пишет издание, так как ХАМАС быстро выпустил сотни ракет, что не смогли выдержать передатчики системы. Кроме того, усилить уязвимость «Железного купола» могли новые ракетные системы ХАМАС под названием Rajum и беспилотники, сообщает газета со ссылкой на данные оборонной разведывательной фирмы Jane's.

Новый виток конфликта между Израилем и ХАМАС начался утром 7 октября. Тель-Авив называет его войной, а ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы». Обе стороны проводят массированные атаки, боевики ХАМАС смогли прорваться в южную часть Израиля.

Как писала израильская газета Haaretz, силы ХАМАС почти незамеченными проникли из сектора Газа на территорию Израиля, завладели там некоторыми базами армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и контрольно-пропускным пунктом Эрез, взяли более сотни заложников. ЦАХАЛ с запозданием отреагировала на это, оперативно вытеснить боевиков в сектор Газа не удалось.

The Wall Street Journal писала, что спланировать атаку ХАМАС помогли иранские службы безопасности. Тегеран отверг это, назвав действия палестинцев «автономными». Однако страна выразила поддержку ХАМАС.

По последним данным, в конфликте погибли уже более тысячи человек с обеих сторон (свыше 700 израильтян и более 400 палестинцев). Количество пострадавших превышает 4,5 тыс. человек.