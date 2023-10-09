Reuters узнал, как ХАМАС обманул Израиль для начала войны

Reuters: ХАМАС обманул Израиль для начала войны и скрывал подготовку к ней

ХАМАС создавал видимость, что не готовится «к военной авантюре против Израиля» и сосредоточен на экономических проблемах, но на самом деле вел подготовку к вторжению. В Израиле признали, что поверили в эту иллюзию

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

ХАМАС как минимум два года показывал Израилю, что не хочет войны, но при этом готовился к нападению, пишет Reuters со ссылкой на близкие к палестинскому исламистскому движению источники, а также неназванных представителей служб безопасности Израиля.

«ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к борьбе. ХАМАС использовал беспрецедентную тактику разведки, чтобы ввести Израиль в заблуждение в течение последних месяцев, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в бой или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции», — сказал источник, близкий к ХАМАС.

По его словам, движение построило в секторе Газа имитационное израильское поселение для тренировок по высадке войск и штурму. Собеседник Reuters добавил, что Израиль видел эти действия, но был убежден, «что ХАМАС не стремится ввязываться в конфронтацию».

ХАМАС создавал иллюзию, что его больше беспокоят экономические проблемы. Для их решения, например, рабочим из Газы было разрешено пересекать границу Израиля, чтобы работать в нем или на Западном берегу реки Иордан (еще одна территория частично признанной Палестины, но не под контролем ХАМАС), так как зарплаты там были — в отдельных сферах — в десять раз больше, чем в секторе Газа.

«Они заставили нас думать, что им нужны деньги», — сказал источник Reuters в израильской службе безопасности. Другой собеседник из службы также подтвердил, что руководство ХАМАС смогло создать впечатление, что оно было сосредоточено на управлении территорией, а не на «убийстве евреев». На этом фоне Израиль сфокусировался на улучшении отношений с Саудовской Аравией.

Кроме того, заявил собеседник агентства, ХАМАС старался избежать утечек информации о нападении, ведь разведка Израиля тщательно отслеживала действия движения. Для этого оставались в неведении о будущем нападении многие лидеры ХАМАС, а тренировавшиеся бойцы не знали целей учений.

Также источник Reuters, близкий к ХАМАС, описал тактику проведения военной операции, получившей название «Буря Аль-Аксы»:

массированная атака с помощью 3 тыс. ракет из Газы вкупе с вторжением боевиков на территорию Израиля (они пересекали границу в том числе на дельтапланах);

для прорыва заграждений на границе использовали взрывчатку, появившиеся бреши расширяли с помощью бульдозеров, чтобы боевики могли проехать на автомобилях;

боевики атаковали штаб армии обороны Израиля в районе вторжения, чтобы нарушить его связь с другими штабами;

ХАМАС захватил заложников и увез их в сектор Газа, похищение участников фестиваля Nature Party стало одним из наиболее громких эпизодов. Он проходил вблизи границы с Газой, и один из израильских источников Reuters задался вопросом, как это могло произойти.

Другой источник агентства в израильской службе безопасности сообщил, что численность войск Израиля на юге страны вблизи Газы была ниже необходимой из-за передислокации части сил на Западный берег, поскольку там в последнее время наблюдались всплески насилия. ХАМАС «воспользовался этим», сказал собеседник Reuters.