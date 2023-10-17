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Палестино-израильский конфликт ,  
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Глава военной разведки Израиля признал провал в работе из-за атаки ХАМАС

Глава военной разведки Израиля признал провал в работе из-за атаки ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Глава военной разведки — не первый чиновник в Израиле, признающий, что спецслужбы не справились с задачей о предупреждении атаки ХАМАС. Причины этой неудачи планируют расследовать, но сначала в Тель-Авиве хотят «дать отпор»
Аарон Халива
Аарон Халива (Фото: пресс-служба Армии обороны Израиля / wikipedia.org)

Военная разведка Израиля не смогла предупредить атаку палестинского исламистского движения ХАМАС, это провал, заявил глава Управления военной разведки израильской армии Аарон Халива, передает The Times of Israel.

«Мы потерпели неудачу в нашей самой важной миссии, и как глава Управления военной разведки я несу полную ответственность за этот провал», — сказал он.

Халива отметил, что ситуация расследуется «самым глубоким и всеобъемлющим образом». «Но сейчас есть только одна задача — дать отпор и победить», — подчеркнул он.

Накануне, 16 октября, провал в работе разведки признал и глава израильского агентства внутренней разведки «Шин Бет» Ронен Бар. Он также взял на себя ответственность за это и пообещал провести расследование, передавал Reuters.

О том, что возможной атаку ХАМАС на Израиль сделали в том числе и недоработки в разведке, сообщали ранее западные СМИ. Так, The New York Times со ссылкой на источники писала, что данных о подготовке войны не было ни у западных спецслужб, ни у израильских. Атака была «полной тактической неожиданностью», отмечали собеседники газеты.

Источник Reuters, близкий к ХАМАС, говорил, что группировка старалась ввести Израиль в заблуждение, демонстрируя, что она не желает масштабной конфронтации, а сосредоточена на экономических проблемах.

Кроме того, заявил собеседник агентства, ХАМАС старался избежать утечек информации о нападении, ведь разведка Израиля тщательно отслеживала действия движения. Поэтому многие лидеры ХАМАС оставались в неведении о будущем нападении, а тренировавшиеся бойцы не знали целей учений.

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По последним данным, в ходе длящейся уже десять дней войны с израильской стороны погибли около 1,5 тыс. человек, с палестинской — около 3 тыс.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль разведка ХАМАС сектор Газа
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