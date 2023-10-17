Глава военной разведки Израиля признал провал в работе из-за атаки ХАМАС
Военная разведка Израиля не смогла предупредить атаку палестинского исламистского движения ХАМАС, это провал, заявил глава Управления военной разведки израильской армии Аарон Халива, передает The Times of Israel.
«Мы потерпели неудачу в нашей самой важной миссии, и как глава Управления военной разведки я несу полную ответственность за этот провал», — сказал он.
Халива отметил, что ситуация расследуется «самым глубоким и всеобъемлющим образом». «Но сейчас есть только одна задача — дать отпор и победить», — подчеркнул он.
Накануне, 16 октября, провал в работе разведки признал и глава израильского агентства внутренней разведки «Шин Бет» Ронен Бар. Он также взял на себя ответственность за это и пообещал провести расследование, передавал Reuters.
О том, что возможной атаку ХАМАС на Израиль сделали в том числе и недоработки в разведке, сообщали ранее западные СМИ. Так, The New York Times со ссылкой на источники писала, что данных о подготовке войны не было ни у западных спецслужб, ни у израильских. Атака была «полной тактической неожиданностью», отмечали собеседники газеты.
Источник Reuters, близкий к ХАМАС, говорил, что группировка старалась ввести Израиль в заблуждение, демонстрируя, что она не желает масштабной конфронтации, а сосредоточена на экономических проблемах.
Кроме того, заявил собеседник агентства, ХАМАС старался избежать утечек информации о нападении, ведь разведка Израиля тщательно отслеживала действия движения. Поэтому многие лидеры ХАМАС оставались в неведении о будущем нападении, а тренировавшиеся бойцы не знали целей учений.
По последним данным, в ходе длящейся уже десять дней войны с израильской стороны погибли около 1,5 тыс. человек, с палестинской — около 3 тыс.