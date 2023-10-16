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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Глава службы безопасности Израиля взял ответственность за нападение ХАМАС

Глава СБ Израиля Бар: я беру на себя ответственность за нападение ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Ронен Бар
Ронен Бар (Фото: Haim Zach / Global Look Press)

Глава Общей службы безопасности Израиля (Шин-Бет, или Шабак) Ронен Бар заявил, что несет личную ответственность за отсутствие предупреждения о нападении ХАМАС на юг страны. Его слова приводит The Times of Israel.

«Несмотря на ряд предпринятых нами действий, к сожалению, в субботу нам не удалось сформировать достаточное предупреждение, которое позволило бы предотвратить атаку. Как человек, который возглавляет организацию, я несу за это ответственность», — сказал Бар.

Глава службы безопасности добавил, что время для расследования произошедшего еще наступит, а «сейчас мы боремся».

Газета The Times of Israel уточнила, что в ходе боев 7 октября погибли по меньшей мере десять членов Общей службы безопасности.

14 октября глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби заявил, что в обеспечении безопасности страны допустили огромные ошибки. По его словам, он явно ошибался, когда всего две недели назад заявил, что ХАМАС ослаб после предыдущих военных операций Армии обороны Израиля в секторе Газа.

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви также признал, что военные не смогли обеспечить безопасность страны 7 октября. «ЦАХАЛ отвечает за безопасность страны и ее граждан, и в субботу утром в секторе Газа мы этого не сделали. Мы проведем расследование — но сейчас время войны», — подчеркнул Халеви.

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Он добавил, что ЦАХАЛ «разобьет систему» ХАМАС.

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ХАМАС Израиль служба безопасности
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