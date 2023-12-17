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Политика ,  
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Путин признался в прежней наивности по отношению к Западу

Владимир Путин признался в прежней наивности по отношению к Западу
Путин рассказал, что был наивен по отношению к Западу «на начальном этапе», а теперь уверен в желании этих стран развалить Россию. Власти США и других государств опровергали эти предположения
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Несмотря на многолетнюю службу в КГБ и внешней разведке СССР, а затем работу на посту петербургского заммэра, директора ФСБ, секретаря Совбеза и премьера России на начальном этапе, у Владимира Путина было «наивное представление о том, что весь мир» и Запад понимают произошедшие в России перемены. Об этом сам президент рассказал телеведущему Павлу Зарубину.

Ведущий спросил у Путина, можно ли было назвать его в 2000-х годах наивным человеком. «Да, определенно, наивность тогда присутствовала», — ответил президент.

Тогда он был уверен, что западные страны видели отсутствие «идеологического противостояния» и основы для конфронтации после распада СССР. Негативные политические решения в отношении России, среди которых Путин назвал «поддержку сепаратизма и терроризма» в стране, он «по наивности» списал на «инерцию мышления и действий». «Вот привыкли бороться с Советским Союзом и продолжают», — описал президент свой прежний образ мышления.

Путин добавил, что позднее убедился в обратном. «Считали, что вот надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим и Россию, — описал он свое представление о настроениях на Западе. — Только позднее ко мне пришло это осознание. И первоначальный подход был достаточно наивен».

Джонсон объяснил, почему идея договориться с Путиным «не взлетела»
Политика
Борис Джонсон

Лидеры западных стран также сообщали об обмане ожиданий со стороны Путина. Бывший французский президент Франсуа Олланд рассказывал о попытках до 2022 года не допустить эскалации конфликта на Украине, для этого требовалось установить баланс сил и дать понять, что «в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция», во что Путин не верил. «Но Путин скорее потеряет рынок сбыта, чем часть территории. Во Франции также проявили большую снисходительность к Путину», — резюмировал Олланд.

«Ведь вы не можете ни о чем договориться с Путиным просто потому, что ему настолько очевидно нельзя доверять <...>. Поэтому идея о договоренности с ним «не взлетела», — объяснял бывший премьер Борис Джонсон.

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Бывший американский президент Барак Обама не раз подчеркивал, что США, НАТО и Евросоюз не угрожают России, несмотря на убежденность российского президента. Нынешний президент Джо Байден также опровергал стремление уничтожить Россию.

Россия и НАТО сотрудничали по проблеме борьбы с терроризмом. В частности, в 2012 году Россия предоставила альянсу аэропорт Восточный в Ульяновске под цели перевалочного центра для обратного транзита из Афганистана.

«В некоторых случаях НАТО играет роль стабилизатора в мировых делах. Правда, оно иногда свой нос сует куда не нужно и выходит за рамки своей деятельности, и мы должны соответствующим образом реагировать. Но в ряде случаев оно играет стабилизирующую роль», — говорил тогда Путин. Президент называл базу для транзита грузов сил НАТО в Ульяновске отвечающей интересам России.

НАТО тогда так и не воспользовалось базой, в 2015 году правительство России свернуло программу.

Путин рассказывал, что предлагал принять Россию в НАТО, но там отказались.

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