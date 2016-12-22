Власти отчитались об «обкатке» российских вооружений в Сирии

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал об использовании российской военной техники в Сирии. По итогам анализа боевого применения некоторые виды техники были доработаны

Вертолет Ка-52К (Фото: Андрей Лузик / ТАСС)

Россия испытала в Сирии большинство новейших образцов авиационной техники, рассказал журналистами вице-премьер Юрий Борисов по итогам поездки в республику, передает «Интерфакс». По словам Борисова, «обкатку» прошли в том числе самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолеты корабельной авиации МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К.

Так, например, ударные вертолеты Ка-52К «Катран» впервые применялись в Сирии с борта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и подтвердили заложенные характеристики в ходе операции в Сирии. По итогам кампании в Сирии Россия решила провести дополнительное оснащение вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М и Ми-8АМТШ-В.

Также вице-премьер сообщил, что истребители Су-30СМ и Су-35 показали в Сирии «высокий потенциал многофункциональности». «Достигнутые показатели надежности, наработка на «отказ», новых самолетов при интенсивной боевой эксплуатации в три-четыре раза превысили нормативные», — сказал Борисов.

В общей сложности российская авиация в Сирии выполняла до 100 боевых вылетов в сутки.

Борисов сообщил, что Россия во время боевых действий против террористов применяла ракетный комплекс «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», а зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» отбили большое количество атак не только беспилотников, но и ракет. В Сирии также была задействована зенитная ракетная система С-300В4, что привело к значительному снижению интенсивности полетов ВВС коалиции в северо-восточной части Сирии, отметил представитель российского правительства.

Российские системы С-300В4 были поставлены на боевое дежурство в Сирии для обеспечения безопасности аэродрома Хмеймим и пункта базирования материально-технического обеспечения «Тартус». В сентябре над Средиземным морем ракетой комплекса ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик, погибли 15 военнослужащих, после этого Россия решила передать армии Сирии системы С-300. Весной 2018 года Россия направила в Сирию дополнительные зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», их использовали для защиты авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия во время нападения беспилотников.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце прошлого года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Зачистки от боевиков продолжаются в некоторых районах Сирии.​