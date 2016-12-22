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Генштаб рассказал об «Искандерах», танках и кораблях на учениях «Восток»
Политика, 14:07
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Генштаб рассказал об «Искандерах», танках и кораблях на учениях «Восток»
В самых масштабных с 1981 года учениях «Восток-2018» будут участвовать новые и модернизированные танки, обновленные комплексы «Искандер», новые корабли и самолеты, заявил генерал Валерий Герасимов
Ракетный комплекс «Искандер» (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

В масштабных военных учениях «Восток-2018» будут задействованы модернизированные ракетные комплексы «Искандер», ​модернизированные и новые танки, новые самолеты и корабли, заявил ​первый заместитель министра обороны, глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

«Мы эту технику уже показывали на учениях. Это техника Сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Это модернизированные ракетные комплексы «Искандер», модернизированные танки Т-72 с улучшенными характеристиками, модернизированные Т-80 и новые танки Т-90», — цитирует Герасимова «РИА Новости».

Генерал добавил, что среди новой техники, представленной на учениях, будут самолеты Су-34 и Су-35, а также ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35.

«На Тихоокеанском флоте и Северном флоте — это корабли с современным ракетным вооружением типа «Калибр» и другим вооружением. Ну и корабли совершенно нового класса, которые обеспечивают управление группировками сил на океанских акваториях», — добавил Герасимов.

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Учения пройдут с 11 по 17 сентября. Войска будут отрабатывать тактику боевых действий на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. При этом Герасимов уточнил, что учения пройдут в два этапа. На первом — в течение двух дней — основное внимание будет уделено деятельности штабов по планированию операций. В следующие пять дней разработанные планы будут воплощать в жизнь войска.

О проведении крупнейших с 1981 года учений 28 августа объявил министр обороны Сергей Шойгу. В маневрах, получивших международный статус, примут участие около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников, рассказал Шойгу.

Последний раз учения «Восток» проходили в 2014 году. Тогда в них были задействованы свыше 155 тыс. военнослужащих, более 8 тыс. единиц техники, около 85 кораблей и 650 летательных аппаратов.

Впервые в учениях «Восток» будут задействованы военнослужащие из Китая и Монголии. В частности, в Минобороны КНР сообщили, что на маневры прибудут около 3,2 тыс. военных, свыше 900 единиц техники и 30 летательных аппаратов и вертолетов.

Исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт заявил, что альянс рассматривают учения «Восток-2018» как подготовку России к «масштабным конфликтам».
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: военные учения , Китай , Генштаб России
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