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Шойгу отчитался о доставке в Сирию комплексов С-300
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Шойгу отчитался о доставке в Сирию комплексов С-300
Политика, 20:36
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Шойгу отчитался о доставке в Сирию комплексов С-300
Зенитные ракетные комплексы должны обеспечить безопасность российских солдат на Ближнем Востоке. Решение о поставках С-300 в Сирию было принято после гибели над Средиземным морем самолета Ил-20 с военнослужащими на борту
Сергей Шойгу (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Зенитные комплексы С-300 доставлены в Сирию. Об их доставке на Ближний Восток перед Советом безопасности России отчитался глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В соответствии с решением президента мы приступили к выполнению ряда мероприятий, направленных на усиление систем ПВО Сирийской Арабской Республики, направленных в том числе и в первую очередь на защиту наших военнослужащих. Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки», — заявил Шойгу на оперативном совещании с членами Совбеза.

Глава Минобороны также доложил о начале работ по созданию единой системы управления ПВО в Сирии. «Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября», — сказал он.

О том, что Дамаск получит ЗРК С-300, стало известно 24 сентября. Тогда Сергей Шойгу заявил, что технику сирийские военные получат в течение двух недель. Глава Минобороны заявил, что этот шаг должен будет «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».

Поводом для поставок комплексов в Сирию стал инцидент, произошедший 17 сентября над Средиземным морем. Тогда в ходе атаки израильских ВВС на объекты в провинции Латакия огнем сирийских ПВО случайно был сбит самолет Ил-20, на борту которого находились 15 российских военнослужащих. Самолет оказался под ударом сирийских комплексов ПВО С-200. По версии Москвы, израильские истребители F-16 целенаправленно создали опасную ситуацию, укрывшись за российским самолетом от зенитного огня. В то же время израильские военные опровергают эту версию, утверждая, что к моменту начала огня сирийских комплексов истребители уже покинули оперативную зону.

Политические комплексы: как С-300 повлияют на расклад сил в Сирии
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По словам источников РБК в оборонно-промышленном комплексе, Сирия получит два дивизиона С-300ПМУ-2. Эти машины являются экспортным вариантом комплекса С-300ПМ-2 «Фаворит», представленного в конце 1990-х годов. По данным производителя — концерна «Алмаз-Антей», система ПВО «Фаворит» способна бороться с самолетами на расстоянии до 200 км и с баллистическими ракетами малой и средней дальности на расстояниях до 40 км. При этом комплекс может обеспечить огонь сразу по нескольким целям даже в условиях интенсивной постановки помех со стороны противника.

Автор: Георгий Тадтаев.
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