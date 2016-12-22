Минобороны обвинило США в управлении атаковавшими Хмеймим дронами

Тринадцать дронов, атаковавших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, управлялись с американского самолета-разведчика Poseidon-8, заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин

Управление дронами, атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, велось с самолета-разведчика США. Такое заявление сделал замглавы Минобороны России Александр Фомин, сообщает ТАСС.

«13 дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», — указал он. По его словам, ручное управление дронами вел «не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8». «Он взял на себя ручное управление», — заявил замминистра.

Фомин также сообщил, что террористы в Сирии могут выходить на радиочастоты, на которых работает российская авиация. «А для этого нужно специальное оборудование», — пояснил он, отметив, что его создание должно вестись «не на коленках и не в сирийской пустыне».

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