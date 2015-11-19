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Испытано войной: новейшее оружие России в Сирии
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Испытано войной: новейшее оружие России в Сирии
Война в Сирии, 19 ноя 2015, 21:38
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Испытано войной: новейшее оружие России в Сирии
​Сирия стала полигоном для демонстрации возможностей самого современного российского оружия. За неполных два месяца операции против запрещенного в России «Исламского государства» объектами пристального внимания экспертов и СМИ стали российские бомбардировщики, крылатые ракеты, дроны, подводные лодки и ракетные катера. Какое новое вооружение Россия использовала во время операции в Сирии — в фотогалерее РБК
Стратегическая крылатая ракета Х-101
Фото: «РИА Новости»
Стратегическая крылатая ракета Х-101 на борту росcийского бомбардировщика Ту-160 перед боевым вылетом для нанесения массированного удара по объектам инфраструктуры ИГ. Удар был нанесен на следующий день после подтверждения версии о теракте на борту самолета с российскими туристами
Стратегические ракетоносцы Ту-160
Фото: «РИА Новости»

17 ноября 2015 года Воздушно-космические силы России впервые задействовали в реальных боевых действиях стратегические ракетоносцы Ту-160. Это самый крупный в мире сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла, с наибольшей среди бомбардировщиков максимальной взлетной массой. Среди летчиков он получил прозвище «Белый лебедь». На официальном сайте разработчика ПАО «Туполев» указаны основные характеристики Ту-160: максимальная скорость — 1800 км/ч, практический потолок — 15 км, максимальная взлетная масса — 275 т, размах крыла при стреловидности 20° — 55,7 м, при стреловидности 65° — 35 м.

Ракетный комплекс «Калибр-НК»
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Стрельба высокоточным оружием из ракетного комплекса «Калибр-НК», установленного на корабле «Дагестан» Каспийской военной флотилии. Дальность ударов «Калибра» по наземным целям достигает 2,6 тыс. км. Каждый корабль несет восемь таких ракет.

Сторожевой корабль проекта «Буян-М» «Дагестан»
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Первый контракт на строительство трех кораблей проекта «Буян-М» Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация согласовали только в мае 2010 года. Головной корабль первой серии «Град Свияжск» был передан Каспийской флотилии в июле 2014 года.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Ростов-на-Дону»
Фото: Светлана Холявчук/ТАСС
Подлодки этого типа относятся к третьему поколению и являются развитием проекта 636 («Варшавянка»). Они считаются одними из самых малошумных в мире. Скорость подводного хода такой подлодки составляет 20 узлов, предельная глубина погружения — 300 м, автономность плавания — 45 суток, экипаж — 52 человека, подводное водоизмещение — около 4 тыс. т.

Особенностью проекта 636.3 является оснащение лодок комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр». 17 ноября 2015 года «Ростов-на-Дону» произвел первый в истории залп по объектам реального противника, ударив по окрестностям «столицы» ИГ города Ракка.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Воздушно-космических сил РФ Су-34
Фото: «РИА Новости»

Официально принят на вооружение только в 2014 году. Первым признанным боевым применением этих машин стала сирийская кампания ВКС России.

Су-34 развивает скорость до 1900 км/ч. Максимальная дальность — 4500 км без дозаправки, потолок — более 14 тыс. м над уровнем моря. 12 точек подвески позволяют Су-34 нести до 8 т боеприпасов. По официальным сообщениям Минобороны, в Сирии Су-34 использует корректируемые 500-килограммовые бомбы КАБ-500 и ракеты Х-29Л с лазерным наведением. Из-за характерной приплюснутой формы носовой части фюзеляжа летчики дали Су-34 прозвище «Утенок»

Беспилотный летательный аппарат «Элерон-3СВ»
Фото: «РИА Новости»

Еще в июле, до официального начала военной кампании России в Сирии, «Элерон-3СВ» был сбит местными повстанцами, которые опубликовали на своих сайтах изображения разбившегося дрона. Он оказался оборудован камерой японской корпорации Olympus. На вооружение российской армии этот аппарат поступил в первом полугодии 2015 года. На сайте разработчика «Элерона» ЗАО «Эникс» указано, что аппарат оборудован также тепловизором, системой навигации на основе ГЛОНАСС и способен подниматься на высоту от 50 до 5 тыс. м. Продолжительность полета — 2 часа, скорость — 70–130 км/ч

Автор: Максим Солопов.
Теги: мультимедиа , Фотогалерея , фото , Минобороны , Сирия , армия
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