Испытано войной: новейшее оружие России в Сирии

17 ноября 2015 года Воздушно-космические силы России впервые задействовали в реальных боевых действиях стратегические ракетоносцы Ту-160. Это самый крупный в мире сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла, с наибольшей среди бомбардировщиков максимальной взлетной массой. Среди летчиков он получил прозвище «Белый лебедь». На официальном сайте разработчика ПАО «Туполев» указаны основные характеристики Ту-160: максимальная скорость — 1800 км/ч, практический потолок — 15 км, максимальная взлетная масса — 275 т, размах крыла при стреловидности 20° — 55,7 м, при стреловидности 65° — 35 м.
Стрельба высокоточным оружием из ракетного комплекса «Калибр-НК», установленного на корабле «Дагестан» Каспийской военной флотилии. Дальность ударов «Калибра» по наземным целям достигает 2,6 тыс. км. Каждый корабль несет восемь таких ракет.
Первый контракт на строительство трех кораблей проекта «Буян-М» Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация согласовали только в мае 2010 года. Головной корабль первой серии «Град Свияжск» был передан Каспийской флотилии в июле 2014 года.
Особенностью проекта 636.3 является оснащение лодок комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр». 17 ноября 2015 года «Ростов-на-Дону» произвел первый в истории залп по объектам реального противника, ударив по окрестностям «столицы» ИГ города Ракка.
Официально принят на вооружение только в 2014 году. Первым признанным боевым применением этих машин стала сирийская кампания ВКС России.
Су-34 развивает скорость до 1900 км/ч. Максимальная дальность — 4500 км без дозаправки, потолок — более 14 тыс. м над уровнем моря. 12 точек подвески позволяют Су-34 нести до 8 т боеприпасов. По официальным сообщениям Минобороны, в Сирии Су-34 использует корректируемые 500-килограммовые бомбы КАБ-500 и ракеты Х-29Л с лазерным наведением. Из-за характерной приплюснутой формы носовой части фюзеляжа летчики дали Су-34 прозвище «Утенок»
Еще в июле, до официального начала военной кампании России в Сирии, «Элерон-3СВ» был сбит местными повстанцами, которые опубликовали на своих сайтах изображения разбившегося дрона. Он оказался оборудован камерой японской корпорации Olympus. На вооружение российской армии этот аппарат поступил в первом полугодии 2015 года. На сайте разработчика «Элерона» ЗАО «Эникс» указано, что аппарат оборудован также тепловизором, системой навигации на основе ГЛОНАСС и способен подниматься на высоту от 50 до 5 тыс. м. Продолжительность полета — 2 часа, скорость — 70–130 км/ч