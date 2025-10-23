Россия и Украина обменялись телами погибших

Украина получила останки 1 тыс. погибших военнослужащих, российская сторона — 31

Фото: RT / ТАСС

Украинская сторона получила от России 1 тыс. тел погибших военнослужащих, рассказал координационный штаб Украины по обращению с военнопленными.

В ближайшее время начнется идентификация, добавили там.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Россия получила от Украины останки 31 военного.

«Состоялся обмен 31 на 1000. России вернули 31 тело погибших», — сказал он.

Россия и Украина периодически обмениваются телами погибших. Так, 18 сентября был также произведен обмен, при котором Киев получил 1 тыс. тел, а Россия — 24.

Договоренности об обменах, в том числе пленными и тяжелоранеными, были достигнуты в ходе стамбульских переговоров, прошедших в начале лета. К настоящему моменту Украине переданы останки по меньшей мере 8 тыс. погибших солдат ВСУ.