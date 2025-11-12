 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова обвинила Киев в срыве договоренности по обмену пленными

Сюжет
Военная операция на Украине

Киев нарушил договоренности по обмену с Россией 1200 военнопленными, выполнив план лишь на 30%, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.

«Последние обещания по обменам киевский режим сорвал — из 1200 договоренных поменяли менее 30%», — написала в посте Захарова.

Мединский обвинил Киев в затягивании начала третьего обмена пленными
Политика
Владимир Мединский

Захарова обвинила Украину в срыве договоренностей, комментируя заявление замглавы украинского МИДа Сергея Кислицы, что возобновленные в 2025 году мирные переговоры между Россией и Украиной завершились без особого прогресса. С российской делегацией нельзя было вести «творческие дискуссии», сказал чиновник.

Захарова в ответ подчеркнула, что Россия действительно не собиралась вести подобных дискуссий с Украиной, а сделала «конкретные предложения, в частности по обменам пленными».

Последний обмен пленными Москва и Киев провели 2 октября. Минобороны России тогда сообщило об обмене 185 на 185 бойцов «в соответствии с российско-украинскими договоренностями», которые были достигнуты на третьем раунде переговоров — 23 июля в Стамбуле. Кроме того, были возвращены 20 гражданских лиц.

Об обмене пленными в формате «1000 на 1000» Москва и Киев договорились изначально в мае во время первых после почти трехлетнего перерыва прямых переговоров. Обмен тогда разбили на три этапа: 23 мая Москва и Киев передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских, 24 и 25 мая — по 307 и 303 пленных соответственно.

Позднее стороны обменялись военнослужащими в июне, после второго раунда переговоров, число участников обмена ни Москва, ни Киев не раскрывали. В июле состоялась третья встреча, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва предложила Киеву начать новый обмен и передать не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны. Договоренность об этом подтвердил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

Стороны провели обмены пленными 23 июля, 14 и 24 августа, а также 2 октября.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Мария Захарова обмен пленными нарушение
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Россия и Украина обменялись военнопленными
Политика
Как Россия и Украина менялись пленными после возобновления переговоров
Политика
Россия и Украина обменяются посылками для пленных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Reuters узнал, что ЛУКОЙЛ после санкций обратился с просьбой к США Бизнес, 23:51
Кения сообщила о запросах родственников об участии кенийцев в боях с ВСУ Политика, 23:51
Захарова обвинила Киев в срыве договоренности по обмену пленными Политика, 23:41
Аэропорт Тамбова приостановил полеты Политика, 23:13
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Белый дом назвал возможную дату остановки шатдауна Политика, 22:58
Посольство ФРГ ответило на обвинение в незаконной эксгумации в России Политика, 22:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп надушил президента Сирии собственным парфюмом. Видео Политика, 22:36
Учредителя «Медиазоны» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Политика, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Арт-галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении санкций против России Политика, 22:21
ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции 5 тыс. человек Общество, 22:19
Кремль заявил, что надеется на готовность Трампа к содействию по Украине Политика, 22:18
Кремль ответил на сообщения о гражданах ЮАР в зоне конфликта Политика, 22:11