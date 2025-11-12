Захарова обвинила Киев в срыве договоренности по обмену пленными

Киев нарушил договоренности по обмену с Россией 1200 военнопленными, выполнив план лишь на 30%, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.

«Последние обещания по обменам киевский режим сорвал — из 1200 договоренных поменяли менее 30%», — написала в посте Захарова.

Захарова обвинила Украину в срыве договоренностей, комментируя заявление замглавы украинского МИДа Сергея Кислицы, что возобновленные в 2025 году мирные переговоры между Россией и Украиной завершились без особого прогресса. С российской делегацией нельзя было вести «творческие дискуссии», сказал чиновник.

Захарова в ответ подчеркнула, что Россия действительно не собиралась вести подобных дискуссий с Украиной, а сделала «конкретные предложения, в частности по обменам пленными».

Последний обмен пленными Москва и Киев провели 2 октября. Минобороны России тогда сообщило об обмене 185 на 185 бойцов «в соответствии с российско-украинскими договоренностями», которые были достигнуты на третьем раунде переговоров — 23 июля в Стамбуле. Кроме того, были возвращены 20 гражданских лиц.

Об обмене пленными в формате «1000 на 1000» Москва и Киев договорились изначально в мае во время первых после почти трехлетнего перерыва прямых переговоров. Обмен тогда разбили на три этапа: 23 мая Москва и Киев передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских, 24 и 25 мая — по 307 и 303 пленных соответственно.

Позднее стороны обменялись военнослужащими в июне, после второго раунда переговоров, число участников обмена ни Москва, ни Киев не раскрывали. В июле состоялась третья встреча, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва предложила Киеву начать новый обмен и передать не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны. Договоренность об этом подтвердил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

Стороны провели обмены пленными 23 июля, 14 и 24 августа, а также 2 октября.