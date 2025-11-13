Зеленский созвонился с Мерцем и обсудил беженцев, Миндича и активы России

Германия вместе с другими странами Запада усилит давление на Москву, «чтобы подтолкнуть к серьезным переговорам», заявил Мерц, упомянув в том числе использование замороженных активов России. Москва пригрозила судами при их изъятии

Фридрих Мерц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус.

Лидеры двух стран договорились продолжать усилия по прекращению огня и достижению мира «в координации с европейскими и трансатлантическими партнерами».

«Германия вместе с западными партнерами усилит давление на Москву, чтобы подтолкнуть Россию к серьезным переговорам. Это включает в себя продолжение работы по более эффективному использованию замороженных российских государственных активов», — говорится в опубликованном на сайте кабмина Германии сообщении.

Зеленский также поблагодарил Берлин за поддержку, в частности в области противовоздушной обороны. Они обсудили также украинских беженцев и число выезжающих в Германию молодых украинских мужчин.

Кроме того, лидеры обсудили коррупционный скандал, в который вовлечены соратник Зеленского Тимур Миндич, бывший и нынешний министры энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук, подавшие заявления об увольнении, и другие фигуранты. Зеленский пообещал обеспечить прозрачность расследования, Мерц подчеркнул ожидания властей Германии, что Киев будет продолжать борьбу с коррупцией.

Зеленский рассказал в телеграм-канале, что поговорил с Мерцем после поездки в пункты управления подразделений ВСУ в Запорожской области. «Проинформировал [Мерца] о ситуации на фронте сейчас, и обсудили, какие ключевые шаги могут помочь нашей защите», — написал он.

Ранее 13 ноября ЕС выделил новый транш финансовой помощи Украине на €6 млрд по программе ERA Loans (кредиты, которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов) и в рамках грантового механизма Ukraine Facility.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя об этом, добавила, что ЕС работает с Бельгией и другими странами союза по вопросу о покрытии финансовых потребностей Украины на ближайшие годы. В числе возможных вариантов она упомянула репарационный кредит. Эта идея обсуждается в ЕС не первый месяц, Германия и страны Прибалтики поддерживают инициативу, против нее выступает Бельгия, где хранится значительная часть замороженных российских активов.

Изъятие активов России в любой форме будет оспорено в судах, предупреждают в Кремле. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что ЕС, пойдя на конфискацию, создаст серьезные риски для репутации еврозоны как территории экономической деятельности. Подобные опасения высказывали в Брюсселе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением.