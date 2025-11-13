 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Зеленский созвонился с Мерцем и обсудил беженцев, Миндича и активы России

Сюжет
Война санкций
Германия вместе с другими странами Запада усилит давление на Москву, «чтобы подтолкнуть к серьезным переговорам», заявил Мерц, упомянув в том числе использование замороженных активов России. Москва пригрозила судами при их изъятии
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус.

Лидеры двух стран договорились продолжать усилия по прекращению огня и достижению мира «в координации с европейскими и трансатлантическими партнерами».

«Германия вместе с западными партнерами усилит давление на Москву, чтобы подтолкнуть Россию к серьезным переговорам. Это включает в себя продолжение работы по более эффективному использованию замороженных российских государственных активов», — говорится в опубликованном на сайте кабмина Германии сообщении.

Зеленский также поблагодарил Берлин за поддержку, в частности в области противовоздушной обороны. Они обсудили также украинских беженцев и число выезжающих в Германию молодых украинских мужчин.

Кроме того, лидеры обсудили коррупционный скандал, в который вовлечены соратник Зеленского Тимур Миндич, бывший и нынешний министры энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук, подавшие заявления об увольнении, и другие фигуранты. Зеленский пообещал обеспечить прозрачность расследования, Мерц подчеркнул ожидания властей Германии, что Киев будет продолжать борьбу с коррупцией.

Зеленский рассказал в телеграм-канале, что поговорил с Мерцем после поездки в пункты управления подразделений ВСУ в Запорожской области. «Проинформировал [Мерца] о ситуации на фронте сейчас, и обсудили, какие ключевые шаги могут помочь нашей защите», — написал он.

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Политика
Часть стены в Хётенслебен, разделявшей Западную и Восточную Германию до объединения в 1990 году&nbsp;

Ранее 13 ноября ЕС выделил новый транш финансовой помощи Украине на €6 млрд по программе ERA Loans (кредиты, которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов) и в рамках грантового механизма Ukraine Facility.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя об этом, добавила, что ЕС работает с Бельгией и другими странами союза по вопросу о покрытии финансовых потребностей Украины на ближайшие годы. В числе возможных вариантов она упомянула репарационный кредит. Эта идея обсуждается в ЕС не первый месяц, Германия и страны Прибалтики поддерживают инициативу, против нее выступает Бельгия, где хранится значительная часть замороженных российских активов.

Изъятие активов России в любой форме будет оспорено в судах, предупреждают в Кремле. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что ЕС, пойдя на конфискацию, создаст серьезные риски для репутации еврозоны как территории экономической деятельности. Подобные опасения высказывали в Брюсселе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Германия Фридрих Мерц Владимир Зеленский давление российские активы
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

