Экс-сотрудник Пентагона заявил о начале «третьей ядерной эры»

Ядерные державы наращивают арсеналы, мир вступает в новую эру, которая будет похожа на холодную войну, заявил эксперт Мэтью Крениг. Об окончании эпохи ядерного разоружения предупреждали также в SIPRI

Фото: Andy Dunaway / Getty Images

Мир стоит на пороге «третьей ядерной эры», заявил The Wall Street Journal бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крениг.

«Сейчас наблюдается тенденция к наращиванию ядерных арсеналов, а не к их сокращению. Мы вступаем в третий ядерный век, который будет гораздо больше похож на холодную войну, чем на 1990-е и 2000-е годы», — считает эксперт.

Крониг занимал разные должности в Минобороны США в администрациях президента Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа, работал в разведывательном сообществе, в том числе в Группе стратегических оценок ЦРУ. Был старшим политическим советником в аппарате помощника министра обороны по вопросам стратегии и ядерной и противоракетной обороны.

О вступлении мира в новую ядерную эпоху предупреждал в декабре 2024 года и занимавший тогда пост начальника штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин: «Ее характеризуют <...> распространение ядерных и обладающих разрушительным потенциалом технологий, а также почти полное отсутствие существовавшей ранее архитектуры безопасности».

Старший научный сотрудник Программы по оружию массового поражения SIPRI Ханс Кристенсен в минувшем июне также заявил, что эпоха сокращения ядерных арсеналов, которая длилась с момента завершения холодной войны, «фактически подходит к концу». «Вместо этого мы видим тенденцию к наращиванию арсеналов, более жесткую ядерную риторику и ослабление контроля над вооружениями», — говорил он.

По оценке SIPRI, на январь 2025 года в мире была 12 241 ядерная боеголовка. Из них 9614 относятся к военным запасам — это боеголовки, которые размещены на ракетах и в хранилищах с оперативными силами, и боеголовки в хранилищах, которые могут быть развернуты. Около 90% всего ядерного оружия и все списанные боеголовки приходятся на Россию и США — 4309 и 3700 в военных запасах соответственно. В арсенале Китая, по подсчетам SIPRI, 600 боеголовок, он растет быстрее, чем у любой другой ядерной страны (примерно на 100 боеголовок в год с 2023 года).

Российский президент Владимир Путин отмечал, что определенная гонка ядерных вооружений, «если говорить по-честному», на самом деле уже идет. Москва фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, и если они будут проведены, то российская сторона сделает то же самое, подчеркивал он.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что стремится к денуклеаризации. В то же время, по словам республиканца, он не хочет, чтобы США были «единственной страной, которая не проводит испытания». Поручение Пентагону начать подготовку к ним Трамп отдал в конце октября «в связи с программами испытаний, проводимыми другими странами», имея в виду Россию и Китай.

В Кремле говорили, что ждут разъяснений от Вашингтона после слов Трампа, поскольку «ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний». Путин обещал, что Россия предпримет «адекватные действия», если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут их.