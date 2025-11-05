Путин поручил оценить целесообразность проведения ядерных испытаний

Владимир Путин во время заседания Совета по межнациональным отношениям в Кремле, 5 ноября 2025 года (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут ядерные испытания, то Россия предпримет «адекватные действия». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить предложении о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от этих обязательств нет.

Ранее на этом же совещании Совбеза министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку полномасштабных ядерных испытаний в ответ на действия США. «Готовность сил и средств центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», — сказал он. Президент США Дональд Трамп 30 октября анонсировал скорые ядерные испытания, сказав, что ими уже занимаются другие страны, включая Россию и Китай.

Материал дополняется