Путин поручил оценить целесообразность проведения ядерных испытаний
Если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут ядерные испытания, то Россия предпримет «адекватные действия». Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он поручил МИД, Минобороны и спецслужбам подготовить предложении о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.
Вместе с тем он подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от этих обязательств нет.
Ранее на этом же совещании Совбеза министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку полномасштабных ядерных испытаний в ответ на действия США. «Готовность сил и средств центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», — сказал он. Президент США Дональд Трамп 30 октября анонсировал скорые ядерные испытания, сказав, что ими уже занимаются другие страны, включая Россию и Китай.
Материал дополняется
