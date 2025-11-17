 Перейти к основному контенту
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая

WSJ: в США признали ошибкой свою политику по ядерным силам из-за России и Китая
США готовились продолжать сокращение вооружений с Россией и не ожидали угроз со стороны Китая и КНДР, это было ошибкой, сказал бывший американский чиновник, курировавший вопросы ядерного сдерживания
Фото: Phil Sandlin / AP/ ТАСС

США окажутся в затруднительном положении, если в Европе начнется новый конфликт или Китай нападет на Тайвань, к таким сценариям американская армия совершенно не готова. Об этом заявил The Wall Street Journal Випин Наранг, бывший первый зампомощника и затем помощник министра обороны по космической политике (2022–2024), курировавший вопросы противоракетной обороны, ядерного сдерживания и противодействия оружию массового уничтожения.

«Вся наша программа ядерной модернизации строилась на убеждении, что мы продолжим сокращать вооружения с Россией, а Китай и Северная Корея не будут представлять угрозы для позиции США. Все эти предположения оказались ошибочными», — сказал Наранг.

Сейчас идет движение к наращиванию ядерных арсеналов, а не их сокращению, заявил WSJ бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крениг. «Мы вступаем в третью ядерную эпоху, которая будет гораздо больше похожа на холодную войну, чем 1990-е и 2000-е годы», — предупреждает он.

Россия и США соблюдают договор СНВ-3 и некоторые другие ограничения по контролю над вооружениями, пока Китай, не связанными никакими обязательствами, наращивает потенциал, пишет издание.

США провели испытание ядерной бомбы В61-12 без боезаряда
Политика

В течение пяти лет Китай догонит США по количеству ядерных боезапасов, оценил американский президент Дональд Трамп в ноябре. «Мы ядерная держава номер один, и мне неприятно это признавать, потому что это ужасно. Россия на втором месте. Китай — на третьем», — отметил он. Трамп предположил, что Вашингтон вместе с Москвой и Пекином обсудят денуклеаризацию.

Определенная гонка ядерных вооружений, «если говорить по-честному», на самом деле уже идет, заявил в октябре российский президент Владимир Путин. Он отмечал, что Россия не намерена первой применять ядерное оружие.

