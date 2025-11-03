 Перейти к основному контенту
Политика
Трамп счел, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены»

Дональд Трамп: дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены

Президентство венесуэльского лидера Николаса Мадуро подходит к концу, согласился глава американского государства в интервью CBS News.

«Я бы сказал, что да. Думаю, да», — ответил он на вопрос о том, сочтены ли дни Мадуро на посту президента.

Трамп отчитал журналистку, пошутив про «секретные планы» против Венесуэлы
Политика

Ранее Miami Herald выяснила, что Белый дом одобрил нанесение ударов по военным целям в Венесуэле. Позднее эту информацию The New York Post подтвердил источник в Белом доме. «Мадуро уходит в прошлое, и наступает заря свободной и процветающей Венесуэлы. Уже через несколько дней о нем будут говорить в прошедшем времени, [а его действия] рассудит история», — сказал собеседник.

Сам Дональд Трамп 31 октября заявил, что пока ничего не решил. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя публикацию Miami Herald в соцсети X, написал, что газета опубликовала «фейк».

Напряженность в Карибском регионе резко возросла этой осенью после серии ракетных ударов США, нанесенных по судам, которые, по утверждению администрации Трампа, используют венесуэльские и колумбийские наркокартели для контрабанды запрещенных веществ.

С начала сентября было проведено по меньшей мере 13 подобных операций в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 60 человек. Американский президент объяснил действия военных «войной» с преступными группировками.

Ранее Венесуэла попросила Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию с США. Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес выразил мнение, что Вашингтон использует тему наркоторговли в качестве повода к началу войны.

