Трамп определился с планами США в отношении Венесуэлы

Трамп не стал раскрывать, какое решение принял в отношении Венесуэлы, заявив лишь о «прогрессе» в борьбе с наркотрафиком. По данным WP, в Белом доме продолжают обсуждать возможность операции в этой стране

Дональд Трамп (Фото: Roberto Schmidt / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что его страна добилась «большого прогресса» в том, что касается прекращения поставок наркотиков на фоне сообщений о том, что Вашингтон готовится к ударам по целям в Венесуэле.

Республиканец утвердительно ответил на вопрос, принял ли он решение о дальнейших шагах по отношению к Венесуэле. «Не могу сказать, какое именно», — добавил он.

С сентября вооруженные силы США наносят авиаудары по судам, подозреваемым в перевозе наркотиков, в Карибском море и восточной части Тихого океана, в результате чего погибли десятки человек. Свои действия власти объясняют борьбой с наркокартелями и наркотрафиком. По данным The Wall Street Journal, в секретном меморандуме Минюста, обосновывающем удары, говорится, что синтетический опиоид фентанил может быть использован как химическое оружие. Документ вызвал критику республиканцев и демократов.

Трамп не раз грозил расширить атаки на территорию Венесуэлы, но в октябре заявил, что не рассматривает такую возможность. Тем не менее, как пишет The Washington Post, в Вашингтоне продолжают обсуждать вопросы потенциальных военных действий в Венесуэле. Совещания в Белом доме проходили 13 и 14 ноября, в них участвовали глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и заместитель главы аппарата администрации Стивен Миллер.

В начале ноября представители Белого дома заявляли, что юридических обоснований для атак на какие-либо наземные цели в Венесуэле нет.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне обострения с США призвал американский народ и Трампа к прекращению «бесконечных войн» и миру. Кремль после объявленной Соединенными Штатами операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье») выразил надежду, что до дестабилизации ситуации в Карибском бассейне не дойдет.