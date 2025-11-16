 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Карибское море на фоне обострения с Венесуэлой вошел авианосец США

Фото: Petty Officer 3rd Class Tajh Payne / U.S. Southern Command
Фото: Petty Officer 3rd Class Tajh Payne / U.S. Southern Command

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море. Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил США.

«Авианосная ударная группа «Джеральд Р. Форд», возглавляемая крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78), пересекла пролив Анегада и вошла в Карибское море 16 ноября», — говорится в сообщении.

На борту авианосца USS Gerald R. Ford находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты.

В Кремле оценили анонс США военной операции «Южное копье»
Политика
Фото:Kenneth Moll / U.S. Navy / Getty Images

Ударную группу направили в регион по указанию главы Пентагона Пита Хегсета в рамках операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье»). Она присоединится к объединенным силам, которые уже базируются в Пуэрто-Рико. О начале операции Хегсет сообщил 14 ноября. Тогда же стало известно, что через несколько дней к берегам Венесуэлы подойдет авианосец Gerald R. Ford.

США уже несколько месяцев наносят удары по судам у берегов Венесуэлы, которые, по их данным, перевозят наркотики. Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично обратился к Трампу с призывом не провоцировать еще один вооруженный конфликт.

