В Карибское море на фоне обострения с Венесуэлой вошел авианосец США

Фото: Petty Officer 3rd Class Tajh Payne / U.S. Southern Command

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море. Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил США.

«Авианосная ударная группа «Джеральд Р. Форд», возглавляемая крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78), пересекла пролив Анегада и вошла в Карибское море 16 ноября», — говорится в сообщении.

На борту авианосца USS Gerald R. Ford находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты.

Ударную группу направили в регион по указанию главы Пентагона Пита Хегсета в рамках операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье»). Она присоединится к объединенным силам, которые уже базируются в Пуэрто-Рико. О начале операции Хегсет сообщил 14 ноября. Тогда же стало известно, что через несколько дней к берегам Венесуэлы подойдет авианосец Gerald R. Ford.

США уже несколько месяцев наносят удары по судам у берегов Венесуэлы, которые, по их данным, перевозят наркотики. Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично обратился к Трампу с призывом не провоцировать еще один вооруженный конфликт.