Bloomberg узнал, когда Украина сможет получить военную помощь от США

Зеленский ранее заявил, что без поддержки со стороны Запада ВСУ могут начать отступать. Bloomberg пишет, что США смогут принять закон о военной помощи Киеву не ранее середины декабря. Москва осуждает поставки оружия Украине

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Украина не получит военной помощи от США как минимум до середины декабря, а возможно, поддержка будет выделена только в следующем году, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных сенаторов от обеих партий.

В начале ноября в Белом доме предупреждали, что Вашингтон потратил 96% средств, выделенных на поддержку Киева с момента начала полномасштабных боевых действий. Как отмечает агентство, Пентагон уже начал сокращать военную помощь Украине из-за недостатка финансирования.

По данным агентства, сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением по пакету помощи для Украины, голосование по которому состоится в конце этого месяца. «Нам нужно подтолкнуть себя к переговорам на следующей неделе. У украинцев заканчивается топливо, оружие и боеприпасы», — заявила демократ из штата Делавэр Крис Кунс.

Bloomberg пишет, что широкая поддержка Украины «дает трещины», поскольку контрнаступление ВСУ «зашло в тупик», а Кремль якобы рассчитывает, что сможет «пережить» сторонников Киева в США и Европе. Как отмечает агентство, партийная борьба в США может подтолкнуть конгресс к рассмотрению вопроса о выделении помощи Украине в следующем году, несмотря на предупреждения Белого дома о том, что у США почти не осталось ресурсов для помощи Украине.

В то же время председатель палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол (республиканец) заявил Bloomberg, что «нет никаких шансов», что помощь Киеву не будет одобрена. Республиканец от штата Техас Чип Рой предупредил, что лидеры республиканцев могут не проголосовать за помощь Украине, если требования ультраконсерваторов об изменении иммиграционной политики также не будут приняты.

Сенатор Сьюзан Коллинз (республиканка) уточнила агентству, что соглашение по пограничной политике может быть достигнуто уже на следующей неделе. Bloomberg пишет, что, несмотря на это, новому спикеру палаты представителей США Майку Джонсону, возможно, придется пойти на компромисс по некоторым требованиям пограничной политики, таким как значительное ограничение права искать убежище в США, чтобы заключить соглашение о помощи Украине.

В конце октября президент США Джо Байден предложил конгрессу предоставить Украине помощь в размере $61,4 млрд, а Израилю — в размере $14,3 млрд. Однако недавно избранный спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил за разделение помощи этим странам. Позже республиканцы внесли отдельный проект бюджета, предусматривающий деньги для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали.

После этого Джонсон предложил законопроект о двухэтапном финансировании правительства — уже без помощи Украине и Израилю. Палата представителей инициативу поддержала. 17 ноября закон о временном бюджете подписал президент Джо Байден.

США лидируют по объемам помощи, предоставляемой Украине. По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), с 24 января 2022 года по 7 сентября 2023-го Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд, из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая, $3,8 млрд — гуманитарная. Всего с 24 февраля 2022 года конгресс одобрил четыре связанных с военными действиями на Украине пакета помощи на общую сумму $113 млрд.

15 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в контексте новых пакетов помощи Белый дом уже вынужден принимать «трудные решения», поскольку согласованные ассигнования заканчиваются. За неделю до этого он сообщил, что Вашингтон потратил 96% средств, выделенных на поддержку Киева с момента начала полномасштабных боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал, что без западной помощи ВСУ могут начать отступать. По его словам, из-за «смещения фокуса» на Ближний Восток поставки оружия сократились, однако ВСУ готовы продолжать бои этой зимой.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.