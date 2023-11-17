Зеленский предупредил о риске «Майдана-3» на Украине

Зеленский заявил, что информация о подготовке «Майдана-3» поступила от разведки страны и ее партнеров. Песков прежде в ответ на аналогичные обвинения говорил, что Россия «такими делами не занимается»

Владимир Зеленский (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Киев располагает разведданными о планах России по смещению президента Украины, об этом заявил сам Владимир Зеленский журналистам, передает Bloomberg.

По его словам, Москва намерена создать «хаос» в украинском обществе, что в итоге приведет к «Майдану-3». «Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — сказал Зеленский. По его словам, информацией о таких планах обладает как разведка Украины, так и ее партнеры.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

В ноябре 2021 года Зеленский уже заявлял, что на Украине готовится госпереворот и что к нему могут быть причастны представители России и Украины и в него могут втянуть крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова. Тот называл ложью эти утверждения.

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — говорил о заявлении Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

События 2014 года он называл нелегитимным силовым переворотом, «нарушением всех устоев международного права». Владимир Путин о произошедшем в 2004 году на Украине говорил, что там «учинили полный разврат с третьим туром выборов, по-другому и назвать невозможно».

Майдан Незалежностi (площадь Независимости) — центральная площадь Киева. На ней происходили главные события переворотов в 2004 и 2013–2014 годах.

События, случившиеся в ноябре 2004 года, также называют «оранжевой революцией». В ходе нее к власти на Украине пришел Виктор Ющенко: в его символике использовался оранжевый цвет. Основным соперником кандидата-самовыдвиженца на выборах был Виктор Янукович, на тот момент премьер-министр страны.

Согласно опубликованным результатам, он набрал больше голосов во втором туре (49,46%), но сторонники Ющенко и западные наблюдатели заявили о фальсификации. После протестов было проведено повторное голосования во втором туре, и в нем победил уже Ющенко (51,99%). Он был президентом до 2010 года.

В 2013 году начался Евромайдан. Тогда Янукович (стал главой государства в 2010-м) принял решение приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. После этого в ноябре начались протесты.

В конечном счете они растянулись на несколько месяцев, в феврале 2014-го произошли крупные вооруженные столкновения в Киеве, они привели к гибели около 100 человек. Янукович покинул Украину и переехал в Россию. В мае 2014-го прошли выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко. Он занимал пост главы государства до 2019 года, проиграв Зеленскому.