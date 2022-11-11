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Адвокат экс-главреда Tatler заявил о «заданиях Собчак» для «Тушите свет»

Защита обвиняемых в вымогательстве у Сергея Чемезова утверждает, что они создавали материалы для телеграм-канала «Тушите свет» по «заданиям» Ксении Собчак. Она ранее заявила, что не имеет ни доступа, ни вмешательства в его работу
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Дмитрий Малютов, адвокат арестованного по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова экс-главреда Tatler Ариана Романовского, заявил о наличии документов, подтверждающих, что его подзащитный выполнял работы для телеграм-канала «Тушите свет» по заданиям Ксении Собчак.

«Защита получила достаточное количество документов, свидетельствующих о том, что между Собчак Ксенией Анатольевной и Кузьминым (Романовским) Арианом Александровичем, Бигаевым Тамерланом Маирбековичем и Рамазановой Замирой Шевкетовной были заключены гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, связанных с созданием на основании заданий Собчак материалов для проекта «Тушите свет», — говорится в письме Малютова матери его подзащитного Марии Кузьминой (документ есть у РБК).

Защитник указал, что в соответствии с соглашениями Кузьмин, Бигаев и Рамазанова были «обязаны размещать материалы по заявкам» от Собчак, а в случае нарушения условий конфиденциальности журналистка может потребовать с каждого штраф в размере 5 млн руб.

Адвокат другого задержанного по делу, Тамерлана Бигаева Кристина Цыпкало также заявила РБК, что из условий договора следует, что Собчак выступает в качестве заказчика, а ее подзащитный является исполнителем в работе по телеграм-каналу «Тушите свет».

В жалобе Малютова, направленной прокурору Москвы Денису Попову, которая также есть в распоряжении РБК, говорится, что поводом для возбуждения дела против Романовского послужила статья в «Тушите свет» от 22 октября, где упоминается Чемезов, и сообщение его подчиненного Андрея Балдухаева, что неустановленные лица потребовали от главы «Ростеха» 11 млн руб. за удаление из телеграм-канала сведений, которые могут причинить вред его правам и интересам, а также за дальнейшее неразмещение таких сведений в течение года. Адвокат говорит, что дело завели только на основании заявлений Балдухаева и Чемезова, так как в материалах доследственной проверки «отсутствуют объективные доказательства». Адвокат также считает, что следователи причастность Романовского преступлению не исследовали должным образом, чем нарушили его права.

Малютов заявил, что материал «Тушите свет», из-за которого завели дело, касался дня рождения миллиардера Андрея Бокарева, о Чемезове в нем говорится лишь то, что тот «пришел его поздравить» и они «дружат с детства». Защита подчеркнула, что информация, изложенная в телеграм-канале, была взята из ранее опубликованных заметок «Коммерсанта», «Ведомостей, Forbes и GQ и не является эксклюзивной.

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Как утверждает Малютов, стенограмма разговора Балдухаева с неизвестными, представившимися «Кириллом» и «Арианом» показала, что «инициатором диалога всегда была потерпевшая сторона» и звонивший ни разу не говорил, кого он представляет. Защитник также говорит, что в ней нет информации об угрозах и требований передачи денег. Отвечая на вопрос об обсуждении в разговорах с представителями «Ростеха» получения денег, адвокат Романовского говорит, что «заинтересованной стороной были потерпевшие, и они стали предлагать варианты». «Мой подзащитный к финансовым взаимоотношениям вокруг этой истории вообще никакого отношения не имеет. Он ни с кем не обсуждал, ни с кем не согласовывал, никаких предложений не поступало, поэтому более подробно комментировать по вопросу передачи денег не могу. Не могу сказать, каким образом это происходило, где происходило. Только убежден, что требований со стороны их всех, назовем редакции «Тушите, свет», не было. Было предложение вступить в какие-то договорные отношения, и то не требования, а предложения», — говорит Малютов.

Как рассказал РБК адвокат Романовского, насколько ему известно, со слов доверителя, они относились к Собчак как к руководителю, но никаких противозаконных поручений от нее не получали и вели деятельность в рамках действующего законодательства.

РБК направил запрос представителю «Ростеха» и Ксении Собчак.

Собчак ранее заявила, что никогда не писала ничего в телеграм-канале «Тушите свет» и не имеет к нему отношения. «У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию», — подчеркнула журналистка.

Романовского, а также коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова задержали в конце октября. Их обвиняют в вымогательстве 11 млн руб. за удаление поста с порочащими сведениями о Чемезове и непубликации таких материалов в будущем (ч. 3 ст. 163 УК, до 15 лет лишения свободы). Их арестовали, Романовский вину не признал, а Суханов выразил готовность признать только требование суммы в 800 тыс. руб. В начале ноября по этому делу арестовали Бигаева.

В доме Собчак по этому делу прошли обыски, по данным ТАСС, ее собирались задержать. Она выехала в Литву по израильскому паспорту. Задержание своего коммерческого директора журналистка назвала «облавой» на «последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать». По данным источников РБК, сама она не проходит подозреваемой по делу Романовского и Суханова. 7 ноября Собчак вернулась в Россию.

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Юлия Выродова Юлия Выродова, Анастасия Серова Анастасия Серова
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Ксения Собчак Сергей Чемезов Ростех мошенничество вымогательство Telegram-каналы
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