США одобрили закупку Индией российской нефти по ценам выше потолка G7

Даже с российскими и китайскими танкерами России «будет очень трудно» продать всю нефть, которую она продавала раньше, так как «многие покупатели полагаются на западные услуги», считает глава Минфина США

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США не против, чтобы Индия продолжала покупать нефть России по ценам, превышающим установленный G7 потолок, если она не будет задействовать для этого услуги западных компаний. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, передает Reuters.

Она пояснила, что после того, как ЕС прекратит импорт российской нефти, России «будет очень трудно» продолжать поставлять столько нефти, сколько она поставляла раньше. На этом фоне страна будет «усиленно искать покупателей», в то время как «многие покупатели полагаются на западные услуги».

По мнению главы Минфина США, даже с российскими танкерами, китайскими танкерами и «теневым флотом» из старых, списанных танкеров и судов под флагом других стран «России будет очень трудно продать всю нефть, которую она продавала».

«Я не думаю, что мы будем следовать механизму ограничения цен, и мы сообщили об этом странам», — заявил агентству источник в индийском правительстве. Чиновник добавил, что стабильные поставки и цены являются наиболее важными.

Страны G7 2 сентября договорились ввести потолок на стоимость российской нефти. Это значит, что компании будут отказываться страховать и проводить финансовое обеспечение танкеров с российской нефтью, если она будет стоить выше согласованного потолка.

Министр нефти и газа Хардип Сингх Пури 6 сентября сообщил, что Индия внимательно рассмотрит предложения стран G7.

По данным Nikkei Asia, Индия начала активно закупать нефть у России с апреля, когда импорт составил до 390 тыс. баррелей в день, в мае — 650 тыс. баррелей, в июне — 980 тыс.

В начале лета Россия стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Индию, обогнав по объему поставок Саудовскую Аравию. На первом месте оставался Ирак. Однако уже в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Так, на долю России пришлось 22% всего импорта сырой нефти в Индию, на долю Ирака — 20,5% октябрьских поставок, на долю Саудовской Аравии — 16%», сообщили аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa.

Президент России Владимир Путин, говоря о планах Запада ограничить цены на нефть, указывал, что страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом, и предупреждал, что цены в таком случае «взлетят до небес».

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять нефть. В первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям, для которых уже подорожали энергоресурсы, добавил он.