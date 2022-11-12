Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Foreign Policy узнал тайную цель США в отношении России Политика, 02:47
Бэнкси создал новую работу в поселке Бородянка под Киевом Политика, 02:26
Озвучивавший Бэтмена в течение 30 лет актер Кевин Конрой умер от рака Общество, 02:17
США одобрили закупку Индией российской нефти по ценам выше потолка G7 Политика, 01:59
Юрист Якунина заявил об отсутствии правовой основы в его деле в Норвегии Общество, 01:45
СКЦ сообщил о выходе четырех сухогрузов со 120 тыс. т зерна из Украины Политика, 01:23
Почему производство электрокаров невозможно без России РБК и Норникель, 01:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дрозд объяснил, что помогло победить россиянину в бою с чемпионом WBA Спорт, 01:08
Лондонская биржа металлов не отказалась от никеля и алюминия из России Бизнес, 01:06
Шольц и Зеленский призвали продлить зерновую сделку после 19 ноября Политика, 00:56
Российский олимпиец одержал победу в бою с чемпионом WBA Спорт, 00:48
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 00:33
На зеленой ветке метро закрыли участок от «Автозаводской» до «Орехово» Город, 00:30
Wired узнал о судах без датчиков у «Северных потоков» перед взрывом Политика, 00:07
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

США одобрили закупку Индией российской нефти по ценам выше потолка G7

Глава Минфин США Йеллен: Индия сможет закупать нефть из России дороже ценового потолка G7
Даже с российскими и китайскими танкерами России «будет очень трудно» продать всю нефть, которую она продавала раньше, так как «многие покупатели полагаются на западные услуги», считает глава Минфина США
Фото: RAJAT GUPTA / EPA / ТАСС
Фото: RAJAT GUPTA / EPA / ТАСС

США не против, чтобы Индия продолжала покупать нефть России по ценам, превышающим установленный G7 потолок, если она не будет задействовать для этого услуги западных компаний. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, передает Reuters.

Она пояснила, что после того, как ЕС прекратит импорт российской нефти, России «будет очень трудно» продолжать поставлять столько нефти, сколько она поставляла раньше. На этом фоне страна будет «усиленно искать покупателей», в то время как «многие покупатели полагаются на западные услуги».

По мнению главы Минфина США, даже с российскими танкерами, китайскими танкерами и «теневым флотом» из старых, списанных танкеров и судов под флагом других стран «России будет очень трудно продать всю нефть, которую она продавала».

«Я не думаю, что мы будем следовать механизму ограничения цен, и мы сообщили об этом странам», — заявил агентству источник в индийском правительстве. Чиновник добавил, что стабильные поставки и цены являются наиболее важными.

Страны G7 2 сентября договорились ввести потолок на стоимость российской нефти. Это значит, что компании будут отказываться страховать и проводить финансовое обеспечение танкеров с российской нефтью, если она будет стоить выше согласованного потолка.

Министр нефти и газа Хардип Сингх Пури 6 сентября сообщил, что Индия внимательно рассмотрит предложения стран G7.

Читайте на РБК Pro
Почему Минфин предложил инвесторам «космическую» премию по ОФЗ
Миллиардеры-трезвенники: Баффетт, Рыбаков, Дуров — об отказе от алкоголя
Алгоритм на случай внезапного увольнения: пять первых антикризисных шагов
Как мобилизация изменила расклад сил на Wildberries. Рейтинг продавцов

По данным Nikkei Asia, Индия начала активно закупать нефть у России с апреля, когда импорт составил до 390 тыс. баррелей в день, в мае — 650 тыс. баррелей, в июне — 980 тыс.

В начале лета Россия стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Индию, обогнав по объему поставок Саудовскую Аравию. На первом месте оставался Ирак. Однако уже в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Так, на долю России пришлось 22% всего импорта сырой нефти в Индию, на долю Ирака — 20,5% октябрьских поставок, на долю Саудовской Аравии — 16%», сообщили аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa.

Президент России Владимир Путин, говоря о планах Запада ограничить цены на нефть, указывал, что страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом, и предупреждал, что цены в таком случае «взлетят до небес».

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять нефть. В первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям, для которых уже подорожали энергоресурсы, добавил он.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
США Индия нефть потолок цен на нефть Россия
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Политика
В США заявили об открытости Индии к идее введения потолка цен на нефть
Политика
Bloomberg сообщил о рекорде отгрузок нефти из России перед санкциями ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter