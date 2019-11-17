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МИД прокомментировал передачу задержанных кораблей Украине

Россия никогда не отрицала возможности возвращения украинской стороне кораблей, задержанных в ноябре 2018 года при попытке пройти по Керченскому проливу. Об этом сообщило Министерство внутренних дел России в Telegram.

МИД утверждает, что еще в июне этого года посольство Украины было проинформировано «об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей».

Буксировка трех украинских военных кораблей, которые с 2018 года находились в Керчи, началась 17 ноября. Как сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах региона, катера и буксир передадут Киеву в нейтральных водах, конкретное место не уточнятся. По информации телеканала «Крым-24», корабли будут переданы Украине в районе мыса Тарханкут на западе Крыма.

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Украина потребовала у России вернуть военные корабли в начале ноября. В российском МИДе отмечали, что решение о возвращении кораблей украинской стороне не связано с саммитом «нормандской четверки», который запланирован на 9 декабря.

Корабли ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. В Москве объясняли, что судна вошли в территориальные воды России вблизи Крымского полуострова и при этом не реагировали на предупреждения. Экипаж кораблей обвинили в незаконном пересечении российской границы (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Теги: МИД, Керченский пролив, Украина
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