«Ущерб уже нанесен»: западные СМИ — о конфликте в Керченском проливе

Три украинских корабля были задержаны в Керченском проливе 25 ноября после, как утверждает ФСБ, незаконного пересечения границы. Украина собирается объявить военное положение. Что пишут о конфликте иностранные СМИ — в обзоре РБК

Фото: Павел Ребров / Reuters

«По договору от 2003 года Керченский пролив и Азовское море являются территориальными водами, находящимися в совместном пользовании. Но в последнее время Россия начала инспектировать все суда, направляющиеся на Украину или из этой страны. Использование Россией силы для захвата украинских судов с нанесением урона — это значительная эскалация. Но вы не услышите, что Москва берет на себя ответственность.

Под руководством Владимира Путина всегда, когда Россия использовала силу, для защиты использовалась формулировка «Мы не первые начали». Это относилось к российско-грузинской войне 2008 года и появлению «зеленых человечков» [российских спецслужб] в Крыму в 2014 году, что предшествовало аннексии полуострова.

Так что можно ожидать, что Москва возложит вину за случившееся в воскресенье и возможные последствия на правительство Порошенко».

Guardian, Великобритания

«Голосование за военное положение проходит за четыре месяца до президентских выборов, которые Порошенко, как ожидается, проиграет. Если украинский парламент проголосует за временное прекращение обычного управления страной, выборы могут быть отложены, отчего обозреватели будут задаваться вопросом, не спекулирует ли Порошенко на инциденте.

Парламентарий Мустафа Найем написал в Facebook, что «эта история осложняется тем, что во время военного положения проведение президентских, парламентских и местных выборов, равно как и забастовок, протестов, кампаний и массовых демонстраций, запрещено».

Военное положение не объявлялось на Украине после аннексии Крыма в 2014 году или в течение войны с поддерживаемыми Россией силами на востоке страны.

Порошенко обратился к союзникам с призывом о защите Украины и противостоянию российской агрессии».

Independent, Великобритания

«Есть несколько причин тому, что Россия решила действовать именно сейчас, а не месяц назад.

Во-первых, годовщины Майдана и голодомора, когда миллионы украинцев умерли от голода, который приписывается советскому руководству. Публичные обсуждения этих тем могли стать раздражителем. Во-вторых, заявления Запада о поддержке Киева и обещания военного подкрепления побудили Кремль вернуться к традиционной политике асимметричных действий, чтобы заставить противников подумать дважды, прежде чем что-то делать в дальнейшем. В-третьих, беспокоящее падение президентского рейтинга могло подтолкнуть администрацию напомнить аудитории об украинской страшилке. Еще одна теория, представленная проукраинскими публицистами на Западе, заключается в том, что это была попытка ослабить администрацию Порошенко и дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов в марте.

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В коротком обращении к военному совету Порошенко заявил, что военное положение будет ограничено 60 днями и не отразится на гражданских свободах. Другими словами, отмена выборов, которой многие опасались, вряд ли произойдет, но политические кампании могут быть временно приостановлены.

Значительный ущерб уже нанесен. С одной стороны, в Москве будут довольны тем, что снова можно говорить о правлении «хунты» в Киеве. С другой — украинцы могут проснуться и осознать вероятность военных действий для краткосрочных электоральных преимуществ.

Об эффекте, который будет таким образом оказан на демократию в стране в долгосрочной перспективе, остается только догадываться. Но вряд ли это будет что-то хорошее».

«Блокада представляет угрозу для черноморского продовольствия так же, как мировой зерновой рынок был поставлен под удар торговой войной между США и Китаем. Пшеница подскочила в цене на 20% в этом году в Чикаго, когда жара и засуха снизили урожай по всему миру, включая Черноморский регион.

Зерно из России, крупнейшего мирового экспортера, доминировало на рынке в этом сезоне, хотя и ожидалось, что поставки в какой-то момент снизятся в связи с получением меньшего урожая. Устанавливающаяся зимняя погода тоже начала мешать портовым операциям.

Инцидент подчеркивает транспортные риски в регионе, который становится все более критически значимым поставщиком зерна на мировой рынок, и поставки могут упасть, если ситуация ухудшится, говорит Черри Жан, аналитик из Shanghai JC Intelligence Co.

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Так как Россия отправляет значительное количество зерна через пролив, вряд ли она будет блокировать собственные грузы, иначе это будет выстрелом себе в ногу, говорит Дарин Фридрикс, консультант по риск-менеджменту из INTL FCStone Inc.: «Это значит, что влияние на зерновой рынок будет относительно ограниченным».