Зеленский призвал страны НАТО готовить резерв для ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников подготовить бригады для замены украинских военных, выступая на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

Французский президент Эмманюэль Макрон не исключил отправку западных военных на Украину, однако большинство союзников Киева, включая Германию и США, отказывается от таких планов.

Москва заявляла, что западные военные уже находятся на территории Украины. В Кремле подчеркивали, что отправка военных НАТО на Украину будет означать прямой конфликт альянса с Россией.

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