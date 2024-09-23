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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский оценил результаты операции ВСУ в Курской области

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Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области снизила нагрузку для украинской стороны в Донбассе. Путин заявлял об увеличении скорости продвижения российских войск на Донбассе после начала боев в Курской области

Операция ВСУ в Курской области «дала некоторые результаты», однако рано судить, является ли она успехом или неудачей, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью The New Yorker.

«Я не озабочен историческими успехами. Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. Однако мы можем сказать, что это уже дало некоторые результаты. <...> Это показало нашим партнерам, на что мы способны», — сказал он.

По словам президента Украины, операция в Курской области также снизила нагрузку для украинских войск на Донбассе. Президент России Владимир Путин заявлял, что такой была одна из целей вторжения, однако она не была достигнута. По его словам, российские войска в Донбассе берут под контроль территории «не по 200–300 м, а квадратными километрами». Минобороны России регулярно сообщает о занятии новых населенных пунктов в ДНР.

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Фото:Минобороны России

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, сообщал глава региона Алексей Смирнов. Минобороны спустя месяц доложило об освобождении 12 поселений. Ведомство ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях украинской стороны.

В Курской области действуют режимы КТО и ЧС федерального значения. Из приграничных регионов вывозят жителей: к 22 августа уехали 133 тыс. человек, рассказывал Смирнов. 20 сентября МЧС сообщило, что из приграничья за неделю уехали еще 6200 человек.

Зеленский называл одной из задач вторжения создание «буферной зоны». Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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