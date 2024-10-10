Вслед за британскими медиками на Украину прибудут военные инструкторы, чтобы удешевить и ускорить обучение новобранцев, выяснила The Times. Российская сторона называла западных инструкторов законной целью

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Британское военное командование рассматривает возможность отправки на Украину военных инструкторов для обучения служащих ВСУ, пишет The Times со ссылкой на источники.

Согласно планам, небольшие группы британских военнослужащих окажутся на западе Украины для интенсивного проведения базовой подготовки новобранцев. Как пояснили собеседники издания, так удалось бы решить некоторые логистические проблемы, возникающие при отправке украинских военных для обучения на британские базы, а также сэкономить деньги: так будет «дешевле для нас и лучше для них».

«Там мы могли бы обучать [украинцев] быстрее, это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже», — рассказал источник из британских военных кругов.

Собеседник из украинской оборонной сферы счел, что такое решение пошлет «мощный военно-политический сигнал» России и другим странам и ознаменует «фактическое» развертывание военной инфраструктуры НАТО на Украине в качестве «мощного сдерживающего фактора».

В день выхода материала The Times, 10 октября, британский премьер Кир Стармер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в своей резиденции на Даунинг-стрит. В переговорах также принял участие новый генсек НАТО Марк Рютте.

На Украине уже находятся британские военнослужащие. Присутствие на ее территории «небольшого количества служащих» правительство страны признало в феврале 2024 года. Как утверждает The Times, они помогают ВСУ с обучением медиков, но эта операция засекречена. Немецкий канцлер Олаф Шольц также намекал на наличие британских военных, помогающих использовать переданные ракеты Storm Shadow.

О возможности отправки инструкторов упомянул еще год назад бывший британский министр обороны Грант Шэппс, а затем подтвердил тогдашний премьер Риши Сунак. «Но это вопрос долгосрочной перспективы, а не нынешнего момента. Британских солдат не отправят сражаться в текущем конфликте», — также подчеркнул последний.

Российские власти резко критикуют любую военную помощь Украине. В частности, зампред Совбеза Дмитрий Медведев называл все поставленное вооружение законной военной целью.

Президент Владимир Путин рассказывал, что западные военные присутствуют на территории Украины уже долгое время, их Москва рассматривает как интервентов. «Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя», — считает он.