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Военная операция на Украине ,  
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Экс-главком ВСУ назвал условие для мобилизации украинок

Залужный: на Украине могут начать мобилизацию женщин для защиты Европы
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-главком ВСУ допустил, что женщин на Украине могут мобилизовать, чтобы «спасти Европу от войны», но выступил против этого. Украинки могут добровольно встать на воинский учет, мобилизация проводится по их личному согласию
Гражданское население Украины, включая женщин, проходят военную подготовку в рамках программы &laquo;Национального сопротивления&raquo; в Киеве, 2023 год
Гражданское население Украины, включая женщин, проходят военную подготовку в рамках программы «Национального сопротивления» в Киеве, 2023 год (Фото: Даниил Антонюк / Reuters)

Мобилизация украинских женщин возможна, чтобы «спасти Европу от войны», заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путем призыва украинских женщин», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

До этого Залужный рассказывал, что выступал против мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. По его мнению, это необходимо только в случае угрозы существования государства.

Залужный занимал пост главкома ВСУ с 2021 года по февраль 2024 года. Его сменил Александр Сырский.

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На Украине с 24 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, она продлевается каждые три месяца. В середине мая 2024 года ее ужесточили, в частности, был снижен минимальный призывной возраст с 27 до 25 лет. Верхний порог — 60 лет. Также была отменена категория «ограниченно годных к службе», а мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали уточнить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; так на Украине называются военкоматы) и носить с собой военный билет.

Глава Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков сообщил, что военнообязанные женщины наравне с мужчинами должны обновить данные, в противном случае им грозит штраф. При этом он подчеркнул, что мобилизация женщин проводится только по их личному согласию.

В октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о добровольном воинском учете для женщин. Закон дал право женщинам смежных с военно-учетной специальностью профессий добровольно становиться на воинский учет, если им позволяют здоровье и возраст — от 18 до 60 лет.

В конце 2023 года Верховная рада рассматривала законопроект о мобилизации женщин наравне с другими инициативами по ужесточению мобилизации. Зеленский отказался подписывать документ о мобилизации украинок, даже если его примет Рада. 

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в июле рассказала, что на передовой служат более 10 тыс. украинских женщин. Замминистра обороны Украины (в сентябре заняла пост министра по вопросам ветеранов) Наталия Калмыкова за месяц до этого говорила, что в ВСУ служат более 67 тыс. женщин. По ее словам, 19 тыс. из них — гражданские сотрудницы.

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Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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