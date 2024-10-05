Залужный рассказал, против чего в мобилизации он протестовал
Мобилизация не должна затрагивать людей 18–25 лет, заявил бывший главком ВСУ, ныне занимающий пост посла Украины в Великобритании Валерий Залужный на встрече с украинскими студентами в Лондоне.
«Категорию 18–25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на посту главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. <...> Это совершенно другие люди, которые спасут эту страну», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).
При этом Залужный считает, что «в крайнем случае» молодых людей мобилизовать придется: «если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, ее могут спасти только молодые люди в возрасте 18–25 лет».
Залужный занимал пост главкома ВСУ с 2021 года по февраль 2024 года. Его сменил Александр Сырский.
С 24 февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. В середине мая 2024 года ее ужесточили, в частности, был снижен минимальный призывной возраст с 27 до 25 лет. Верхний порог — 60 лет. После ужесточения мобилизации темпы призыва выросли.
При этом депутат Верховной рады от партии «Голос» Роман Костенко выступал за мобилизацию с 20 до 50 лет, «если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли нормально выполнять боевые задачи». Он утверждал, что на снижении мобилизационного возраста настаивают некоторые западные партнеры.
В конце сентября Костенко вновь поднял эту тему, заявив, что Украине придется пойти на снижение мобилизационного возраста, если российские власти примут решение о новой мобилизации.
В России частичная мобилизация была объявлена в сентябре 2022 года, к концу октября того же года на тот момент глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи по призыву на службу 300 тыс. человек из запаса. Указ об окончании мобилизации подписан не был. Президент Владимир Путин летом говорил, что необходимости в новой мобилизации нет в связи со стабильным набором на службу добровольцев.
Летом украинские власти ввели режим «воюй или работай», который предполагает либо службу в армии, либо обеспечение военнослужащих. Эта мера призвана вывести рынок труда из тени и обеспечить финансирование украинской армии. Также рассматривается «система экономического бронирования»: предприятия будут платить от 20 тыс. до 30 тыс. грн (от 44,7 тыс. до 67 тыс. руб.) за отсрочку от службы в армии сотрудников.
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