Залужный рассказал, против чего в мобилизации он протестовал

Мобилизация не должна затрагивать людей 18–25 лет, кроме «крайних случаев», когда существует угроза существованию государства, считает Залужный. Он рассказал, что выступал против призыва людей до 25 лет, когда был главкомом ВСУ

Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Мобилизация не должна затрагивать людей 18–25 лет, заявил бывший главком ВСУ, ныне занимающий пост посла Украины в Великобритании Валерий Залужный на встрече с украинскими студентами в Лондоне.

«Категорию 18–25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на посту главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. <...> Это совершенно другие люди, которые спасут эту страну», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

При этом Залужный считает, что «в крайнем случае» молодых людей мобилизовать придется: «если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, ее могут спасти только молодые люди в возрасте 18–25 лет».

Залужный занимал пост главкома ВСУ с 2021 года по февраль 2024 года. Его сменил Александр Сырский.

С 24 февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. В середине мая 2024 года ее ужесточили, в частности, был снижен минимальный призывной возраст с 27 до 25 лет. Верхний порог — 60 лет. После ужесточения мобилизации темпы призыва выросли.

При этом депутат Верховной рады от партии «Голос» Роман Костенко выступал за мобилизацию с 20 до 50 лет, «если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли нормально выполнять боевые задачи». Он утверждал, что на снижении мобилизационного возраста настаивают некоторые западные партнеры.

В конце сентября Костенко вновь поднял эту тему, заявив, что Украине придется пойти на снижение мобилизационного возраста, если российские власти примут решение о новой мобилизации.

В России частичная мобилизация была объявлена в сентябре 2022 года, к концу октября того же года на тот момент глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи по призыву на службу 300 тыс. человек из запаса. Указ об окончании мобилизации подписан не был. Президент Владимир Путин летом говорил, что необходимости в новой мобилизации нет в связи со стабильным набором на службу добровольцев.

Летом украинские власти ввели режим «воюй или работай», который предполагает либо службу в армии, либо обеспечение военнослужащих. Эта мера призвана вывести рынок труда из тени и обеспечить финансирование украинской армии. Также рассматривается «система экономического бронирования»: предприятия будут платить от 20 тыс. до 30 тыс. грн (от 44,7 тыс. до 67 тыс. руб.) за отсрочку от службы в армии сотрудников.