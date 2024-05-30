Военнообязанных украинок будут штрафовать за необновление данных
Военнообязанные женщины на Украине должны обновлять свои учетные данные наравне с мужчинами, иначе их так же будут штрафовать, заявил глава Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Мирослав Волков в интервью изданию Telegraf.
Он отметил, что чаще всего военнообязанные женщины — медики. Если им от 18 до 60 лет, они должны стать на военный учет и получить специальный документ, в противном случае их могут оштрафовать на сумму от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (от $420 до $625).
В то же время мобилизация женщин на Украине проводится только по их личному согласию, добавил Волков.
Обязательство обновить свои учетные данные следует исполнить в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона о мобилизации. Это можно сделать в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), центре оказания административных услуг или в специальном приложении.
Этот срок истекает 16 июля.
С 24 февраля 2022 года на Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Их регулярно продлевают. Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая.
Как ранее заявила в интервью The Times советник по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками Украины Оксана Григорьева, страна должна быть готова к мобилизации женщин в ближайшие годы.
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