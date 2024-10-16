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Военная операция на Украине ,  
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На западе Украины женщины попытались перевернуть автобус военкомов. Видео

На западе Украины женщины попытались перевернуть автобус военкомов
Сюжет
Военная операция на Украине

На западе Украины женщины попытались перевернуть автобус военкомов. Видео
Video

Группа женщин на западе Украины попыталась перевернуть микроавтобус сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и забросала его камнями. Видеозапись нападения опубликовало украинское издание «Страна».

Как видно на видео, несколько женщин подошли к микроавтобусу, при этом они громко возмущались. Поскольку сотрудники центра не реагировали, женщины начали раскачивать машину, а когда она стала отъезжать, бросили в нее несколько камней.

Кроме того, женщины с палками в руках напали на одного из военных.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее в украинских соцсетях появилось видео, на котором женщины с детьми пытались преградить проезд автомобилю, управляемому, по их мнению, сотрудниками ТЦК.

Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил правила призыва в армию в апреле 2024 года. В частности, был снижен возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, отменена категория «ограниченно годен» и введено обязательство всех мужчин 18–60 лет уточнить данные в территориальных центрах комплектования и всегда иметь при себе военный билет.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года после начала российской спецоперации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с того времени запрещен выезд за границу.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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