На западе Украины женщины попытались перевернуть автобус военкомов. Видео

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Группа женщин на западе Украины попыталась перевернуть микроавтобус сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и забросала его камнями. Видеозапись нападения опубликовало украинское издание «Страна».

Как видно на видео, несколько женщин подошли к микроавтобусу, при этом они громко возмущались. Поскольку сотрудники центра не реагировали, женщины начали раскачивать машину, а когда она стала отъезжать, бросили в нее несколько камней.

Кроме того, женщины с палками в руках напали на одного из военных.

Ранее в украинских соцсетях появилось видео, на котором женщины с детьми пытались преградить проезд автомобилю, управляемому, по их мнению, сотрудниками ТЦК.

Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил правила призыва в армию в апреле 2024 года. В частности, был снижен возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, отменена категория «ограниченно годен» и введено обязательство всех мужчин 18–60 лет уточнить данные в территориальных центрах комплектования и всегда иметь при себе военный билет.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года после начала российской спецоперации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с того времени запрещен выезд за границу.