На Украине назвали число воюющих на передовой женщин

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Более 10 тыс. украинских женщин проходят службу в зоне военной операции на передовой, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на панельной дискуссии в рамках Общественного форума НАТО. Об этом пишет ТАСС.

«Все больше женщин служат в силах обороны, и сейчас более 10 тыс. женщин выполняют боевые задачи на линии фронта», — сказала Стефанишина.

В июне заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова рассказала, что в ВСУ служат более 67 тыс. женщин. По ее словам, 19 тыс. из них — гражданские сотрудницы. «Мобилизация у нас не предусматривает призыв женщин, но это не является препятствием», — объяснила Калмыкова. Число украинок в армии постоянно увеличивается, подчеркнула она.

В октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о добровольном воинском учете для женщин. Закон дал право женщинам смежных с военно-учетной специальностью профессий добровольно становиться на воинский учет, если им позволяют здоровье и возраст — от 18 до 60 лет.